Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Πλησιάζουν στο Σύνταγμα 70 τρακτέρ

Λίγο πριν το μεσημέρι, τα πρώτα τρακτέρ εμφανίστηκαν στα διόδια των Αφιδνών. Οι μηχανές άναψαν και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι: «Δεν κάνει κανένας πίσω». Η μεγάλη κινητοποίηση προς την Πλατεία Συντάγματος βρίσκεται σε εξέλιξη και η Αθήνα υποδέχεται παραγωγούς από κάθε γωνιά της χώρας.

Από τα Καμένα Βούρλα, την Αταλάντη και τη Λαμία έφτασαν λίγο πριν από τις 12 τα πρώτα οχήματα. Λίγο μετά τη μία και μισή, ακολούθησαν τα τρακτέρ από τον κόμβο Ε65, από την Καρδίτσα. Κάποιοι οδήγησαν ώρες ολόκληρες. Άλλοι φόρτωσαν τα αγροτικά μηχανήματα σε πλατφόρμες φορτηγών από το βράδυ στη Θεσσαλία για να κερδίσουν χρόνο. Όλοι, όμως, μοιράζονται την ίδια αγωνία για το κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Απολύμανση στα τρακτέρ για την ευλογιά των προβάτων

Στα διόδια έχει στηθεί συνεργείο απολύμανσης από την Περιφέρεια, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ένα-ένα τα τρακτέρ ψεκάζονται πριν συνεχίσουν για το κέντρο της Αθήνας. Οι αγρότες είναι προετοιμασμένοι για διανυκτέρευση. «Αν συνεχιστεί η κοροϊδία, θα μείνουμε εδώ», λένε. Το ερώτημα είναι απλό: «Για να έρθουμε από τα Καμένα Βούρλα στο Σύνταγμα, πόσο πετρέλαιο θα πληρώσουμε;». Ένα τρακτέρ χρειάζεται σχεδόν 200 λίτρα – δύο γεμάτα ρεζερβουάρ. «Ο αγώνας έχει θυσίες», απαντούν.

Από τα ξημερώματα, αγρότες από την Κρήτη αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά με πανό στα χέρια, έτοιμοι να ενωθούν με τους υπόλοιπους. Στην Πλατεία Ομονοίας καταφθάνουν πούλμαν από την Πελοπόννησο και άλλες περιοχές, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα.

Στην Πλατεία Συντάγματος ο κόσμος ήδη μαζεύεται. Οι αγρότες έχουν απευθύνει κάλεσμα σε εργατικά σωματεία και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει κηρύξει τετράωρη απεργία από τις 14:00. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς σχετικό νομοσχέδιο συζητείται στη Βουλή.

Το μήνυμα από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι το Σύνταγμα είναι ένα και είναι σαφές: οι αγρότες ζητούν στήριξη τώρα. Μάλιστα, οι αγρότες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν έξω από τη βουλή και να αποχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου.

Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες στο δρομολόγιο που ακολουθεί:

Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρος Κηφισού

Λεωφόρος Αθηνών

Πλατεία Καραϊσκάκη

Αγίου Κωνσταντίνου

Πλατεία Ομονοίας

Πανεπιστημίου

Πλατεία Συντάγματος