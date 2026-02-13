Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Πλησιάζουν στο Σύνταγμα 70 τρακτέρ

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/2/2026) / Ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αγρότες από όλη τη χώρα συγκεντρώνονται στην Πλατεία Συντάγματος με 70 τρακτέρ, διεκδικώντας στήριξη για το κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις πληρωμών.
  • Στα διόδια των Αφιδνών έχει στηθεί συνεργείο απολύμανσης λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων, πριν τα τρακτέρ συνεχίσουν προς Αθήνα.
  • Οι αγρότες είναι έτοιμοι να διανυκτερεύσουν έξω από τη Βουλή και έχουν καλέσει εργατικά σωματεία σε συμμετοχή.
  • Η Εργατική Κέντρο Αθήνας έχει κηρύξει τετράωρη απεργία από τις 14:00, εν μέσω συγκέντρωσης για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά λόγω της διέλευσης των τρακτέρ σε κεντρικές οδούς της Αθήνας.

Λίγο πριν το μεσημέρι, τα πρώτα τρακτέρ εμφανίστηκαν στα διόδια των Αφιδνών. Οι μηχανές άναψαν και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι: «Δεν κάνει κανένας πίσω». Η μεγάλη κινητοποίηση προς την Πλατεία Συντάγματος βρίσκεται σε εξέλιξη και η Αθήνα υποδέχεται παραγωγούς από κάθε γωνιά της χώρας.

Από τα Καμένα Βούρλα, την Αταλάντη και τη Λαμία έφτασαν λίγο πριν από τις 12 τα πρώτα οχήματα. Λίγο μετά τη μία και μισή, ακολούθησαν τα τρακτέρ από τον κόμβο Ε65, από την Καρδίτσα. Κάποιοι οδήγησαν ώρες ολόκληρες. Άλλοι φόρτωσαν τα αγροτικά μηχανήματα σε πλατφόρμες φορτηγών από το βράδυ στη Θεσσαλία για να κερδίσουν χρόνο. Όλοι, όμως, μοιράζονται την ίδια αγωνία για το κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Από απολύμανση περνούν τα τρακτέρ πριν μπουν στην Αθήνα για το συλλαλητήριο

Απολύμανση στα τρακτέρ για την ευλογιά των προβάτων

Απολύμανση στα τρακτέρ για την ευλογιά των προβάτων

Στα διόδια έχει στηθεί συνεργείο απολύμανσης από την Περιφέρεια, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ένα-ένα τα τρακτέρ ψεκάζονται πριν συνεχίσουν για το κέντρο της Αθήνας. Οι αγρότες είναι προετοιμασμένοι για διανυκτέρευση. «Αν συνεχιστεί η κοροϊδία, θα μείνουμε εδώ», λένε. Το ερώτημα είναι απλό: «Για να έρθουμε από τα Καμένα Βούρλα στο Σύνταγμα, πόσο πετρέλαιο θα πληρώσουμε;». Ένα τρακτέρ χρειάζεται σχεδόν 200 λίτρα – δύο γεμάτα ρεζερβουάρ. «Ο αγώνας έχει θυσίες», απαντούν.

Από τα ξημερώματα, αγρότες από την Κρήτη αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά με πανό στα χέρια, έτοιμοι να ενωθούν με τους υπόλοιπους. Στην Πλατεία Ομονοίας καταφθάνουν πούλμαν από την Πελοπόννησο και άλλες περιοχές, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα.

Στην Πλατεία Συντάγματος ο κόσμος ήδη μαζεύεται. Οι αγρότες έχουν απευθύνει κάλεσμα σε εργατικά σωματεία και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει κηρύξει τετράωρη απεργία από τις 14:00. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς σχετικό νομοσχέδιο συζητείται στη Βουλή.

Αγρότες: Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου!

Το μήνυμα από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι το Σύνταγμα είναι ένα και είναι σαφές: οι αγρότες ζητούν στήριξη τώρα. Μάλιστα, οι αγρότες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν έξω από τη βουλή και να αποχωρήσουν το πρωί του Σαββάτου. 

Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Πλησιάζουν στο Σύνταγμα 70 τρακτέρ

Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες στο δρομολόγιο που ακολουθεί:

  • Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα
  • Λεωφόρος Κηφισού
  • Λεωφόρος Αθηνών
  • Πλατεία Καραϊσκάκη
  • Αγίου Κωνσταντίνου
  • Πλατεία Ομονοίας
  • Πανεπιστημίου
  • Πλατεία Συντάγματος
