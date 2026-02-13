Λούκας Γιώρκας: Στα backstage των προβών του για το απόλυτο live

Ξεκινά μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 16:29 Τι δουλειά έχει η BYD με την Μάντσεστερ Σίτυ
13.02.26 , 16:25 Oλυμπιακός: Ατύχημα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ
13.02.26 , 16:03 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
13.02.26 , 16:00 ΕΛΠΙΔΑ: «5 παιδιά και ένας ενήλικας σε τελικό στάδιο θεραπεύτηκαν εντελώς»
13.02.26 , 15:56 Κώστας Μακέδος: H μάχη του με την παχυσαρκία- «Δεν μπορώ να κουνηθώ»
13.02.26 , 15:48 Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Πλησιάζουν στο Σύνταγμα 70 τρακτέρ
13.02.26 , 15:33 Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή
13.02.26 , 15:18 Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
13.02.26 , 15:04 Μπέσσυ Αργυράκη: «Μου αρέσει πολύ ο Good Job Nicky, ανυπομονώ να τον δω»
13.02.26 , 15:01 Λούκας Γιώρκας: Στα backstage των προβών του για το απόλυτο live
13.02.26 , 14:50 Γρεβενά: Γυναίκα αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του κλέβει την αλυσίδα
13.02.26 , 14:46 Αφροδίτη Σημίτη: «Με έχει σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος - Τρέμε Έμα Στόουν!»
13.02.26 , 14:44 Ραγδαίες εξελίξεις στην Πιερία: Δύο άνδρες στο μικροσκόπιο των αρχών
13.02.26 , 14:36 Γιώργος Κουβαράς: Το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει στη Eurovision
13.02.26 , 14:22 Ποιες αρωματικές νότες ξεχωρίζουν στα γυναικεία αρώματα;
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Γιώργος Μαζωνάκης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο τραγουδιστής
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Τι είχε δηλώσει ο Λούκας Γιώρκας πριν λίγες μέρες στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή/ βίντεο από Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο μοναδικός ερμηνευτής Λούκας Γιώρκας, που έχει ξεχωρίσει για τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά της φωνής του, τις μεγάλες επιτυχίες του και το πλούσιο ρεπερτόριό του, μαζί με ένα επιτελείο ταλαντούχων νέων ερμηνευτών, ξεκινούν μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και κάθε Κυριακή μεσημέρι, στο «Koukoutsi Restaurant Bar» στον Πειραιά.

Με την αυθεντικότητα και το πάθος που τον διακρίνουν, ο Λούκας Γιώρκας υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές γεμάτες συναίσθημα, κέφι και αληθινό λαϊκό γλέντι. Μαζί του, τρεις σπουδαίες φωνές, έρχονται να συμπληρώσουν ιδανικά το πρόγραμμα: η Λίνα Αλατζίδου, η Εμμανουέλα Λάμπη και ο Γιάννης Γιαννατσής, δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό σχήμα που συνδυάζει ποιότητα, ενέργεια και διασκέδαση.

Λούκας Γιώρκας: Στα backstage των προβών του για το απόλυτο live

 Το πρόγραμμα, ισορροπεί ιδανικά, ανάμεσα στο σύγχρονο λαϊκό και διαχρονικό ρεπερτόριο,  με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, αλλά και τραγούδια του σήμερα, σε ένα «πάντρεμα», όπου το καλό τραγούδι συναντά το κέφι και το αυθεντικό γλέντι.

Και όλα αυτά, σε απόλυτη αρμονία με τις μοναδικές γεύσεις του σεφ του «Koukoutsi Restaurant Bar», που κάθε Κυριακή θα έχουν την τιμητική τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης και γαστρονομίας.

Λούκας Γιώρκας: Στα backstage των προβών του για το απόλυτο live

Όπως αποδεικνύεται και από τις πρόβες τους, αυτό που θα συμβαίνει, από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και  κάθε Κυριακή μεσημέρι στο «Koukoutsi», με τον Λούκα Γιώργκα στο τιμόνι, και μαζί του την Εμμανουέλα Λάμπη, την Λίνα Αλατζίδου, και τον Γιάννη Γιαννατσή,  δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη live, αλλά θα γίνει το talk of the town της διασκέδασης.

Πάρτε μια γεύση από τις πρόβες: 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top