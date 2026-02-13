Λούκας Γιώρκας: Στα backstage των προβών του για το απόλυτο live

Τι είχε δηλώσει ο Λούκας Γιώρκας πριν λίγες μέρες στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή/ βίντεο από Alpha

Ο μοναδικός ερμηνευτής Λούκας Γιώρκας, που έχει ξεχωρίσει για τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά της φωνής του, τις μεγάλες επιτυχίες του και το πλούσιο ρεπερτόριό του, μαζί με ένα επιτελείο ταλαντούχων νέων ερμηνευτών, ξεκινούν μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και κάθε Κυριακή μεσημέρι, στο «Koukoutsi Restaurant Bar» στον Πειραιά.

Με την αυθεντικότητα και το πάθος που τον διακρίνουν, ο Λούκας Γιώρκας υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές γεμάτες συναίσθημα, κέφι και αληθινό λαϊκό γλέντι. Μαζί του, τρεις σπουδαίες φωνές, έρχονται να συμπληρώσουν ιδανικά το πρόγραμμα: η Λίνα Αλατζίδου, η Εμμανουέλα Λάμπη και ο Γιάννης Γιαννατσής, δημιουργώντας ένα δυναμικό μουσικό σχήμα που συνδυάζει ποιότητα, ενέργεια και διασκέδαση.

Το πρόγραμμα, ισορροπεί ιδανικά, ανάμεσα στο σύγχρονο λαϊκό και διαχρονικό ρεπερτόριο, με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, αλλά και τραγούδια του σήμερα, σε ένα «πάντρεμα», όπου το καλό τραγούδι συναντά το κέφι και το αυθεντικό γλέντι.

Και όλα αυτά, σε απόλυτη αρμονία με τις μοναδικές γεύσεις του σεφ του «Koukoutsi Restaurant Bar», που κάθε Κυριακή θα έχουν την τιμητική τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης και γαστρονομίας.

Όπως αποδεικνύεται και από τις πρόβες τους, αυτό που θα συμβαίνει, από την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και κάθε Κυριακή μεσημέρι στο «Koukoutsi», με τον Λούκα Γιώργκα στο τιμόνι, και μαζί του την Εμμανουέλα Λάμπη, την Λίνα Αλατζίδου, και τον Γιάννη Γιαννατσή, δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη live, αλλά θα γίνει το talk of the town της διασκέδασης.

Πάρτε μια γεύση από τις πρόβες: