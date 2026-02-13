Τι δουλειά έχει η BYD με την Μάντσεστερ Σίτυ

Η BYD, ο κορυφαίος στον κόσμο κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας, ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τη Manchester City, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου αυτοκινητιστικού συνεργάτη του ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Εκτός από τη διάθεση αυτοκινήτων BYD και DENZA και άλλων οχημάτων στη Manchester City, το BYD Group θα φέρει την τεχνογνωσία του στις νέες μορφές ενέργειας μέσω υποδομών φόρτισης οχημάτων και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στη City Football Academy, την υπερσύγχρονη εγκατάσταση προπόνησης και ανάπτυξης που φιλοξενεί τις ομάδες των ανδρών, γυναικών και τις ακαδημίες του συλλόγου.



Από σήμερα, το λογότυπο της BYD θα εμφανίζεται στο μανίκι της στολής προπόνησης της ανδρικής πρώτης ομάδας και από την επόμενη σεζόν της γυναικείας πρώτης ομάδας. Επιπλέον, η BYD θα έχει παρουσία σε ολόκληρο το Etihad Stadium, με το λογότυπό της να κοσμεί τα προσκέφαλα των καθισμάτων στους πάγκους. Ένα από τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα συνοδεύει επίσης το επίσημο λεωφορείο της ανδρικής ομάδας της Manchester City στο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της Premier League και του κυπέλλου.