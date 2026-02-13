Κώστας Μακέδος: H μάχη του με την παχυσαρκία- «Δεν μπορώ να κουνηθώ»

Ο «φούσκας», όπως φώναζαν τότε, τον ηθοποιό Κώστα Μακέδο, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στις βιντεοκασσέτες της δεκαετίας του ’80, μίλησε για τη «μάχη» του με την παχυσαρκία.

Ο ηθοποιός, που έχει ξεπεράσει τα 150 κιλά, είναι πια καθηλωμένος σε μια πολυθρόνα. «Όλα στο σπίτι – η σόμπα, τα φώτα- λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ», αποκάλυψε στον Σταύρο Θεοδωράκη και την εκπομπή «Πρωταγωνιστές».

Ο Κώστας Μακέδος, λίγο πριν ξεκινήσει τις ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος του προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας, εξομολογήθηκε πως από μικρό παιδί είχε περιττά κιλά κι έχει δεχτεί πολύ bullying γι’ αυτό.

«Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, από κει κατάγομαι και σταματούσαν γνωστοί και φίλοι κι έλεγαν: “κρίμα το παιδί να είναι τόσο χοντρό. Θα πεθάνει”. Ήμουν τότε 7 -8 χρόνων. Αυτό άκουγα από τότε», περιέγραψε.

«Ήμουν ευκίνητος και αεικίνητος. Τώρα κατάντησα ακίνητος», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Όπως αποκάλυψε όνειρό του ήταν να γίνει χειρουργός. «Άφησα την Ιατρική αναγκαστικά κι έγινα ηθοποιός. Ήμουν φοιτητής εδώ, από την Καβάλα, λεφτά από το σπίτι δεν υπήρχαν. Έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω», αποκάλυψε και εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν όταν βρέθηκε σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος.

Ο πιο πρόσφατος τηλεοπτικός του ρόλος ήταν στη σειρά του Mega «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», το 1999, στην οποία υποδυόταν τον συνεργάτη του «Θανάση Καλημέρη». Τη δεκαετία του ’90, εμφανίστηκε σε γνωστές σειρές της εποχής, όπως «Εκμέκ παγωτό» (1991), «Τα μπακούρια» (1992), «Η Ελίζα και οι άλλοι» (1992), «Ντόλτσε βίτα» (1995), «Ο πρίγκιπας» (1996), «Καρέ της ντάμας» (1997). Για τέσσερα χρόνια, εμφανιζόταν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Στη συνέχεια, άνοιξε κατάστημα με οπτικά στην Κυψέλη, μιας που είχε σπουδάσει οπτικός.