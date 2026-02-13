Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αμφιλοχία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια

Η παρατεταμένη κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα εξακολουθεί να δοκιμάζει σκληρά πολλές περιοχές - από τα νησιά του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου ως την Κρήτη και τη δυτική Στερεά. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αμφιλοχία. Στη Χίο, πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια μητέρα με τον ανήλικο γιο της που παγιδεύτηκαν στα νερά. Λευκάδα και Κέρκυρα βυθίστηκαν στα λασπόνερα, ενώ στην Κεφαλονιά η θάλασσα «κατάπιε» τη στεριά. Μεγάλες καταστροφές και κομμένα γεφύρια αφήνουν πίσω τους οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις και στην Κρήτη.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αμφιλοχία

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αμφιλοχία, με δρόμους και σπίτια να έχουν πλημμυρίσει. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση, καθώς σε κάθε δυνατή νεροποντή αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα.

Όπως καταγγέλλουν, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάποιο σοβαρό έργο αποστράγγισης, με αποτέλεσμα στα φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων να εισχωρεί θαλασσινό νερό. Έτσι, οι δρόμοι πλημμυρίζουν τόσο από τα όμβρια ύδατα όσο και από τα νερά της θάλασσας, και η περιοχή μετατρέπεται κάθε φορά σε μια «μικρή Βενετία».

Χίος: Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών για απεγκλωβισμούς και άντληση υδάτων

Στη Χίο, οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τον χρόνο και τα νερά.

Οι δρόμοι στην περιοχή του Μέγα Λιμνιώνα έγιναν ποτάμια, με αποτέλεσμα μια γυναίκα με τον 12χρονο γιο της να παγιδευτούν και να κινδυνεύσουν. Διασώστης απεγκλώβισε το παιδί κουβαλώντας το στην πλάτη, ενώ σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε και η μητέρα.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα από την ολονύκτια νεροποντή δεν είχαν τέλος. Οι παραλιακοί οικισμοί της δημοτικής ενότητας του Αγίου Μηνά, αλλά και η συνοικία του Κάστρου στην πόλη της Χίου, θάφτηκαν στα λασπόνερα. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής ως τις 7.30 το πρωί είχε λάβει 27 κλήσεις από πολίτες για πλημμυρισμένα υπόγεια και αποθήκες.

Φαιστός: Κατέρρευσε γέφυρα

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται και στην Κρήτη.

Στον περιφερειακό του Αναδασμού Τυμπακίου, η γέφυρα του Μάγειρα ποταμού, κατέρρευσε. Το οδόστρωμα στο ύψος της γέφυρας υπέστη ολική υποχώρηση. Η άσφαλτος κόπηκε κάθετα με αποτέλεσμα το τμήμα που έμεινε να «κρέμεται» στον αέρα. Οι αρχές με ειδική σήμανση απέκλεισαν το σημείο-παγίδα για οχήματα και πεζούς.

Κεφαλονιά: Η θάλασσα «κατάπιε» το παραλιακό μέτωπο στη Σκάλα

Στην Κεφαλονιά, η θάλασσα «κατάπιε» τον παραλιακό δρόμο της Σκάλας.

Η εικόνα απο το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Αθανασίου είναι αποκαρδιωτική, καθώς σε μήκος 300 μέτρων έχει διαβρωθεί σε τέτοιο βαθμό, που έχουν εξαφανιστεί ολόκληρα τμήματα της ακτής, ο δρόμος έχει διαλυθεί και υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές.

Μεγάλη καθίζηση στη Ζάκυνθο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Ζάκυνθο.

Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε στο οδόστρωμα της οδού που συνδέει τη Μπόχαλη με το Βανάτο, εγκλωβίζοντας κάτοικο της περιοχης στο σπίτι του.

Nέα κατολίσθηση στα Καλάβρυτα

Στα Καλάβρυτα, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός όταν ένας πελώριος βράχος και αρκετοί μικρότεροι «προσγειώθηκαν» στη γραμμή του Οδοντωτού.

Ευτυχώς, η κατολίσθηση δεν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής.

