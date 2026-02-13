Τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός ένας 15χρονος - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Λούτσα: Σοβαρό τροχαίο με ανήλικους που πήραν το αυτοκίνητο των γονιών / MEGA
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λούτσα το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) με έναν 15χρονο νεκρό και δυο συνομήλικούς του να έχουν τραυματιστεί.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας εκ των ανήλικων εξετράπη της πορείας του για άγνωστο - μέχρι στιγμής - λόγο, προσέκρουσε σε κράσπεδο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 15χρονος. 

Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

Όπως έγινε γνωστό, το αυτοκίνητο ανήκει στον πατέρα του ανήλικου που οδηγούσε. 

Άμεσα στο σημείο της σύγκρουσης έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. 

 

