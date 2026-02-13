Εντουάρντο Τεντέσκι: «Μ’ αρέσει η υποκριτική. Θα ήθελα να παίξω σε σειρά»

«Θα ήθελα να κάνω αυτά που κάνει ο Ανέστης. Και να τον ξεπεράσω»

13.02.26 , 18:32 Εντουάρντο Τεντέσκι: «Μ' αρέσει η υποκριτική. Θα ήθελα να παίξω σε σειρά»
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Εντουάρντο Τεντέσκι: «Δεν περίμενα ποτέ να βρω έναν έρωτα στο GNTM»/ star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση του GNTM, συναντήσαμε τον Εντουάρντο Τεντέσκι, ο οποίος μας μίλησε για την πολύ σημαντική για εκείνον εμπειρία του στον μεγάλο διαγωνισμό μόδας, τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, τη σχέση του με τον αδερφό του και φιναλίστ του GNTM Ανέστη Τεντένσκι, αλλά και τον έρωτα που γεννήθηκε μέσα στο παιχνίδι με την Ειρήνη Bασιλειάδου.

GNTM: Η τρυφερή ανάρτηση στήριξης για τον αδερφό του Ανέστη στον τελικό

εντουαρντο

Εντουάρντο Τεντένσκι: «Δεν περίμενα ποτέ να βρω έναν έρωτα στο GNTM»/ star.gr

Το νεαρό μοντέλο, βρίσκεται σε δημιουργική φάση, καθώς σπουδάζει και φτιάχνει το book του: «Μπήκα σε ένα πρακτορείο στην Ελλάδα και προετοιμάζομαι έτσι για να βγω και στο εξωτερικό. Φτιάχνω το book μου. Πρέπει να φτιάξεις ένα book πολύ δυνατό ώστε να μπορείς να προμοταριστείς και στο εξωτερικό και να κλείσεις δουλειά και έξω».

εντουαρντο

Έντι - Ειρήνη

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του αδερφού του, Ανέστη: «Σίγουρα θα ήθελα να κάνω αυτά που κάνει ο Ανέστης. Και να τον ξεπεράσω. Που σίγουρα θα τον ξεπεράσω!». Εκείνη τη στιγμή εξομολογήθηκε πως η αρχή του στον χώρο του modeling έγινε χάρη σε εκείνον: «Ξεκίνησα λόγω του Ανέστη. Με είχε δει ο booker και μου είπε να βγάλουμε μία-δύο polaroid. Έκλεισα δουλειά αμέσως, με έστειλαν στο Ντουμπάι για μια δουλειά και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Για το GNTM, ο Εντουάρντο ξεκαθάρισε ότι πήγε με μοναδικό στόχο την εξέλιξη και πως ποτέ δεν περίμενε να βρει εκεί έναν έρωτα: «Στόχος μου ήταν καθαρά να πάω εκεί και να προωθήσω τον εαυτό μου όσο μπορώ καλύτερα και να μάθω. Για μένα ήταν μια σχολή το GNTM. Δεν είχα ιδέα από modeling. Είχα κάνει μια δουλειά και that's all».

Ωστόσο, ο διαγωνισμός μόδας τού επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς εκεί γνώρισε την αγαπημένη του Ειρήνη. «Δεν το περίμενα με τίποτα. Πριν μπω στο GNTM μόλις είχα χωρίσει. Το ότι θα έβρισκα μια κοπέλα εκεί μέσα που θα μου άρεσε και θα τα πηγαίναμε καλά και θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι, δεν το περίμενα». Ακόμα, αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τον κέρδισε σε εκείνη. «Μ’ άρεσε πάρα πολύ το χαμόγελό της» είπε ο Έντι.

 

@tedeskiiii Necesito más @Irene Vasileiadou #fyp #viral_video ♬ оригинальный звук - тгк:itmiskaya

 

Το μοντέλο αναφέρθηκε και στην αγάπη του για την υποκριτική: «Μ’ αρέσει και η υποκριτική. Άμα μου ερχόταν μια πρόταση για να παίξω σε κάποια σειρά ή σε κάποια ταινία, θα το ’κανα σίγουρα. Έκανα τέσσερα χρόνια στο σχολείο θέατρο. Μ’ άρεσε πάρα πολύ.

Για το μέλλον, ο Έλληνας Ντι Κάπριο οραματίζεται: «Μακάρι σε δέκα χρόνια να ασχολούμαι ακόμα με το modeling, να έχω τελειώσει τις σπουδές μου και να κάνω κάτι δικό μου. Να έχω μια ωραία καριέρα στο modeling. Θεωρώ ότι θα μ’ άρεσε πολύ».

