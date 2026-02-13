Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων απειλεί κατοικημένη περιοχή - Εκκενώθηκαν σπίτια

Έκλεισε προληπτικά ο δρόμος λόγω κινδύνου κατολίσθησης

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: ilialive.gr
Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στο Κατάκολο, αφού λόγω κατολίσθησης αποκολλήθηκε από το βουνό τεράστιος βράχος και «κρέμεται» πάνω από σπίτια. 

Ο βράχος 40 τόνων βρίσκεται κοντά σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και για τον λόγο αυτό, η κυκλοφορία εκεί έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας. 

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αμφιλοχία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια

Μάλιστα, όπως δημοσιεύει το ilialive.gr, με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η άμεση και προληπτική απομάκρυνση δέκα οικογενειών από τα σπίτια τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου Φραγκίσκος Κολόσακας έκανε λόγο για πολύ επικίνδυνη κατάσταση: «Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση, γιατί είναι πρωτόγνωρα τα νερά που πέφτουν.  Η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και όλοι οι κάτοικοι είναι επί ποδός. Έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια, είναι ένας βράχος όπου είναι και στρογγυλός και αν ξεφύγει θα κυλήσει μέχρι τη θάλασσα.

Δε ξέρουμε αν πέσει και προς τα πού θα πάει. Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μαρκετ ή το λιμεναρχείο.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γίνονται προσπάθειες να συγκρατηθεί στο σημείο και να μην πέσει. Υπάρχουν και άλλες ζημιές, με πτώση δέντρου πάνω σε σπίτι στην Αλκιώνα».

