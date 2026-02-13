Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της

Αγουροξυπνημένη αλλά με καλή διάθεση φωτογραφίζεται η παρουσιάστρια

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H Hλιάνα κάνει το skincare της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αγουροξυπνημένη αλλά με καλή διάθεση ποζάρει στην κάμερα του κινητού της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην τελευταία της ανάρτηση στo Instagram. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια - μοντέλο φωτογραφίζεται χαμογελαστή μέσα στα παπλώματα του κρεβατιού της.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγραψε στην ανάρτησή της ότι οι αποδράσεις μέσα στην εβδομάδα είναι οι αγαπημένες της. Αυτή τη φορά, βρίσκεται στην Πάτρα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει άπειρες φορές για την πόλη της εκδηλώνοντας δημόσια την αγάπη για τον τόπο της.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε από τον τόπο της:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της

Ακόμα, η Ηλιάνα έχει κοινοποιήσει και μία γωνιά από το μπαλκόνι του σπιτιού και ένα ρομαντικό βιβλίο, το οποίο διαβάζει. Στο βίντεο που υπάρχει, μάλιστα, στο τέλος της ανάρτησης, κάνει το skincare της.

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
