DFSK: Με bonus απόσυρσης και όφελος πάνω από 3.800 ευρώ

Η DFSK είναι μια ήδη αναγνωρισμένη μάρκα στην ελληνική αγορά διαθέτοντας ευρύχωρα, αξιόπιστα και πλήρως εξοπλισμένα SUV σε πολύ προσιτή τιμή. Τώρα έρχεται να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε περισσότερους οδηγούς, αλλά και στο περιβάλλον, προτείνοντας την αντικατάσταση κάθε παλιού και ρυπογόνου αυτοκινήτου με ένα σύγχρονο SUV.

Το νέο πρόγραμμα Bonus Απόσυρσης ισχύει αποκλειστικά για το δημοφιλές DFSK 500, επιδοτώντας την αγορά του με 1.810 € σε περίπτωση απόσυρσης κάποιου παλιού αυτοκινήτου – ανεξαρτήτως τύπου, μάρκας ή ηλικίας. Αυτό το ποσό έρχεται να προστεθεί στην ισχύουσα προωθητική ενέργεια ύψους 2.000 € που ισχύει για το μοντέλο, αυξάνοντας το συνολικό όφελος στα 3.810 €!

Το DFSK 500 είναι ένα οικογενειακό C-SUV με μήκος 4,38 m και άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές. Με βενζινοκινητήρα 1.5 και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο καθιστά την άνετη, ασφαλή και οικονομική μετακίνηση εύκολη υπόθεση για όλους. Η αρχική έκδοση Comfort διαθέτει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, συνθετικό δέρμα στα καθίσματα, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ζάντες 17” κ.ά., και με το Bonus Απόσυρσης κοστίζει μόλις 17.990 €. Η πλουσιότερη έκδοση DFSK 500 Premium προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες κ.ά., με τελική τιμή 20.390 €.

Στην περίπτωση του DFSK 600, μια νέα προωθητική ενέργεια έρχεται να κάνει πιο εύκολη την απόκτηση ενός 7θέσιου SUV με μήκος 4,72 m. Το πιο συμφέρον μεγάλο οικογενειακό, ιδανικό για όσους απλώς χρειάζονται περισσότερο χώρο, προσφέρεται πλέον με όφελος 1.000 €, κάτι που μεταφράζεται σε τιμή 30.500 € για την έκδοση Comfort και σε 31.500 €* για την Premium.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αυτοκίνητα της DFSK καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα. Όλες οι παραπάνω προσφορές ισχύουν για πελάτες λιανικής και αποκλειστικά για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, μέχρι τις 31 Μαρτίου (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων).