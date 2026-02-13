Suzuki VITARA: Μπροστά στον κινηματογραφικό φακό

Το Suzuki VITARA κατακτά κάθε διαδρομή σε μια κινηματογραφική τριλογία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 20:30 Βιολάντα: Δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος
13.02.26 , 20:22 Suzuki VITARA: Μπροστά στον κινηματογραφικό φακό
13.02.26 , 20:09 Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο
13.02.26 , 20:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της
13.02.26 , 20:02 BMW Group: Μειώνει ξανά τις εκπομπές ρύπων
13.02.26 , 19:27 Μαρία Κίτσου: Είμαι εργασιομανής αλλά δε θα άφηνα έναν έρωτα για τη δουλειά
13.02.26 , 19:25 Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων απειλεί κατοικημένη περιοχή - Εκκενώθηκαν σπίτια
13.02.26 , 18:57 Άγιος Βαλεντίνος: Πόσο θα μας κοστίσει η μέρα των ερωτευμένων
13.02.26 , 18:32 Εντουάρντο Τεντέσκι: «Μ’ αρέσει η υποκριτική. Θα ήθελα να παίξω σε σειρά»
13.02.26 , 18:20 Τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός ένας 15χρονος - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του
13.02.26 , 18:02 Λίντσεϊ Βον: «Μπορεί ακόμα και να ακρωτηριαστεί το πόδι της»
13.02.26 , 17:58 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση «δύο ταχυτήτων»
13.02.26 , 17:19 Κατερίνα Γερονικολού: Έτσι πέρασε την Τσικνοπέμπτη της
13.02.26 , 17:10 Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αμφιλοχία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια
13.02.26 , 16:50 Συγκινεί ο Άγγελος: Από την τραγωδία του Δομοκού στη νέα του ζωή
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 13.02.26, 12:22
Suzuki VITARA: Μπροστά στον κινηματογραφικό φακό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η  Suzuki Greece παρουσιάζει τη νέα καμπάνια του Suzuki VITARA, η οποία εξελίσσεται μέσα από μια τριλογία τηλεοπτικών ταινιών και αποτυπώνει τη φιλοσοφία ενός SUV σχεδιασμένου για να ανταποκρίνεται σε κάθε οδηγική συνθήκη και κάθε τρόπο ζωής.Η καμπάνια βασίζεται σε ένα ενιαίο concept με τρεις διαφορετικές ταινίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Κάθε ταινία δείχνει μια «άλλη» πτυχή του χαρακτήρα του VITARA, συνθέτοντας μια συνολική εικόνα της διαχρονικότητας, της ευελιξίας και της αξιοπιστίας του μοντέλου.Τα γυρίσματα διήρκεσαν συνολικά πέντε ημέρες με τη συμμετοχή συνεργείου 41 ατόμων. Πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας, από το Πέρασμα του Μπάρου σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και το βουνό του Χελμού έως και το νησί της Κύθνου!
 

Suzuki VITARA: Μπροστά στον κινηματογραφικό φακό

Η επιλογή της τριλογίας ως μορφή αφήγησης επιτρέπει στην καμπάνια να παρουσιάσει το Suzuki VITARA ως ένα SUV με σταθερό χαρακτήρα και δυνατότητες που παραμένουν αναλλοίωτες ανεξαρτήτως εποχής ή περιβάλλοντος.Το μήνυμα της καμπάνιας, «Στο VITARA σου – και τίποτα δεν σε σταματά», συνοψίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που διαμορφώνεται ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο, βασισμένη στη σιγουριά, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία. 

Suzuki VITARA: Μπροστά στον κινηματογραφικό φακό

Το επικοινωνιακό concept της καμπάνιας αντλεί έμπνευση από χαρακτηριστικά του VITARA, τα οποία αποτελούν τη βάση της καθημερινής του χρηστικότητας αλλά και της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται σε πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.Το Suzuki VITARA διατίθεται με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, ενώ προσφέρει και επιλογές όπως σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της Suzuki, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε οποιαδήποτε οδηγική συνθήκη. Η τιμή του VITARA ξεκινά από τα 20.580€.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SUZUKI
 |
SUZUKI VITARA
 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top