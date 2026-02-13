Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο

Προσέκρουσαν σε δέντρο - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Παίδων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.02.26 , 20:30 Βιολάντα: Δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος
13.02.26 , 20:22 Suzuki VITARA: Μπροστά στον κινηματογραφικό φακό
13.02.26 , 20:09 Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο
13.02.26 , 20:06 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει μέσα στα παπλώματά της
13.02.26 , 20:02 BMW Group: Μειώνει ξανά τις εκπομπές ρύπων
13.02.26 , 19:27 Μαρία Κίτσου: Είμαι εργασιομανής αλλά δε θα άφηνα έναν έρωτα για τη δουλειά
13.02.26 , 19:25 Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων απειλεί κατοικημένη περιοχή - Εκκενώθηκαν σπίτια
13.02.26 , 18:57 Άγιος Βαλεντίνος: Πόσο θα μας κοστίσει η μέρα των ερωτευμένων
13.02.26 , 18:32 Εντουάρντο Τεντέσκι: «Μ’ αρέσει η υποκριτική. Θα ήθελα να παίξω σε σειρά»
13.02.26 , 18:20 Τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός ένας 15χρονος - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του
13.02.26 , 18:02 Λίντσεϊ Βον: «Μπορεί ακόμα και να ακρωτηριαστεί το πόδι της»
13.02.26 , 17:58 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση «δύο ταχυτήτων»
13.02.26 , 17:19 Κατερίνα Γερονικολού: Έτσι πέρασε την Τσικνοπέμπτη της
13.02.26 , 17:10 Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αμφιλοχία - Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια
13.02.26 , 16:50 Συγκινεί ο Άγγελος: Από την τραγωδία του Δομοκού στη νέα του ζωή
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19, οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κρήτη: «Ένιωσα ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός, όπως ένιωσα για τη μαμά μας»
Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Β. Γκούμα & της Ά. Λίτινα για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (13/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο και δύο ακόμη ανήλικους τραυματίες, που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13/2 σε κεντρικό δρόμο της Λούτσας. Ένα λευκό Fiat Punto, στο οποίο επέβαιναν τρία 15χρονα αγόρια, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού. Ο δημοσιογράφος του Star, Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε στο σημείο κι έχει το ρεπορτάζ. 

Στο σημείο της πρόσκρουσης, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Το δέντρο έχει ξεκολλήσει σε μεγάλο μέρος του κορμού του από τη δύναμη της σύγκρουσης, ενώ στο οδόστρωμα παραμένουν διασκορπισμένα κομμάτια του οχήματος, ανάμεσά τους και τμήμα από το πίσω φανάρι. Οι γραμμές φρεναρίσματος μαρτυρούν την ανεξέλεγκτη πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο πριν καταλήξει πάνω στο δέντρο.

Τροχαίο στη Λούτσα: Νεκρός ένας 15χρονος - Τραυματίες δύο συνομήλικοί του

Στο σημείο της πρόσκρουσης, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Το δέντρο έχει ξεκολλήσει σε μεγάλο μέρος του κορμού του από τη δύναμη της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, διέγραψε μια «τρελή» πορεία και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καρφώθηκε στο δέντρο, με την πλευρά του συνοδηγού.

Τροχαίο Λούτσα: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Παίδων

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα και μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Η Άννα Λίτινα μετέφερε το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ο 15χρονος συνοδηγός, που εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του στα επείγοντα. Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας εκδορές και ελαφρά τραύματα. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Τροχαίο Λούτσα: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Παίδων

Την ίδια ώρα, η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου παιδιού κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους, με ψυχολόγους να στηρίζουν την οικογένεια.

Τροχαίο Λούτσα: Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης έτρεξαν έντρομοι στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

«Τα παιδιά φώναζαν “τι έκανα, τι έκανα, τι έκανα”», περιγράφει ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία κατοίκου που είδε τη μοιραία στιγμή: «Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο».

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό ενός παιδιού μόλις 15 ετών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΤΣΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top