Μαρία Κίτσου: Είμαι εργασιομανής αλλά δε θα άφηνα έναν έρωτα για τη δουλειά

«Δεν ξέρω καν αν πιστεύω στον έρωτα»

Για την καριέρα και την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρία Κίτσου, δηλώνοντας πως δεν θα άφηνε έναν έρωτα για να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, παρόλο που είναι εργασιομανής.

Η Μαρία Κίτσου έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και εξομολογήθηκε πως δε θα μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε δουλειά και έρωτα, διότι και τα δύο είναι σημαντικά για εκείνη. Τόνισε όμως, πως έχει τύχει να βρίσκεται σε σχέση ενώ εργαζόταν πολλές ώρες με αποτέλεσμα να πάθει υπερκόπωση. Όπως είπε μάλιστα, ο τότε σύντροφός της την είχε στηρίξει πολύ.

«Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη δουλειά και σε έναν έρωτα, δε θα διάλεγα. Θα διάλεγα να τα συγκεράσω, κάπως να πάνε μαζί. Είμαι εργασιομανής αλλά δεν θα άφηνα έναν έρωτα για να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά και στην καριέρα. Θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Γίνεται να τα κάνεις και τα δύο, αλλά είναι δύσκολο, ειδικά όταν δεν έχεις χρόνο. Όταν έχεις γύρισμα 12 ώρες, μετά έχεις έξι ώρες πρόβα, γυρνάς αργά σπίτι να κάνεις επανάληψη τα λόγια σου, πότε βλέπεις τον σύντροφό σου;» είπε χαρακτηριστικά.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία την περίοδο που γύριζε τις «Άγριες Μέλισσες» έκανε παράλληλα και θέατρο, είπε πως θα έπρεπε να το σκεφτεί πολύ για να ξανακάνει στο μέλλον κάτι τόσο κουραστικό, καθώς την οδήγησε στην υπερκόπωση.

«Θα το σκεφτώ πολύ αν θα ξανακάνω ταυτόχρονα και τηλεόραση και θέατρο. Χρειαζόμουν χρόνο για μένα κυρίως. Είχα πάθει υπερκόπωση στις “Άγριες Μέλισσες” και με τα θέατρα και όλα. Έπαθα γερό κοκομπλόκο. Το καλό ήταν ότι ήμουν λειτουργική στη δουλειά και ο σύντροφός μου τότε με είχε στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό που περνούσα», εξήγησε.

«Είμαι νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει»

Σε άλλο σημείο η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα είναι μόνη της και δεν αναζητά κάποιον έρωτα: «Περνάω μία φάση που τα τελευταία χρόνια που είμαι νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει. Πάντα θεωρούσα ότι ο έρωτας είναι το παν και ότι φέρνει την ολοκλήρωση και διώχνει την κατάθλιψη. Συνέβαινε μέχρι σε ένα σημείο, αλλά μετά κάτι δεν πήγαινε καλά γιατί ήταν σαθρές οι βάσεις. Πρέπει πρώτα να αποκτήσεις έναν έρωτα με τον εαυτό σου και μετά να αποκτήσεις έναν σύντροφο. Οπότε είμαι μόνη μου και είναι η πρώτη φορά που το απολαμβάνω τόσο πολύ. Παλιά έλεγα "αχ να έρθει ένας έρωτας". Τώρα δεν ξέρω καν αν πιστεύω στον έρωτα».

Στη συνέχεια η ίδια αποκάλυψε πως έκανε την πρώτη της σχέση στα 19 της και ήταν πολύ σοβαρή, όπως κάθε επόμενη σχέση της, καθώς είχε την ανάγκη για κάτι πιο σταθερό στη ζωή της πάντα, ενώ ανέφερε πως έχει κάνει σχέση και με άντρα που την περνούσε ηλικιακά, 10 χρόνια.

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
