Κατερίνα Γερονικολού: Έτσι πέρασε την Τσικνοπέμπτη της

Bίντεο από τις πηγές Κρύας που ανήρτησε η Κατερίνα Γερονικολού στο Instagram

Η Τσικνοπέμπτη είναι από τις πιο αγαπημένες μέρες του χρόνου για τους Έλληνες – και όχι άδικα! Η Κατερίνα Γερονικολού απόλαυσε το τσίκνισμα στις Πηγές Κρύας Λιβαδειάς.

Η ηθοποιός έφαγε λαχταριστό σουβλάκι στη φύση και μοιράστηκε εικόνες από τις χαλαρές στιγμές της εκεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στα socia media.

Μέσα από μία δημοσίευση στο Instagram της, τη βλέπουμε να τρώει «καλαμάκια», όπως τα λέμε οι Αθηναίοι, τιμώντας όπως πρέπει το έθιμο της ημέρας. Με casual look, γυαλιά ηλίου στο κεφάλι και χαμόγελο, η Κατερίνα Γερονικολού το «τσίκνισε» όπως αρμόζει.

«Τσικνίσατε;;;;;; (Άσε με να φάω με την ησυχία μου μωρέ) #livadeia #opouyparxeiellada #kalamaki #grill #tsiknopempti PhotobyHugt» έγραψε στη λεζάντα του post της η ηθοποιός.

Δες την ανάρτησή της:

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»

Πρόσφατα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σύντροφος της Κατερίνας Γερονικολού εδώ και χρόνια, παραχώρησε νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στο εάν πρόκειται θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την ηθοποιό.

«Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο» είχε πει ο ηθοποιός.

Για το εάν είναι άνθρωπος που ζηλεύει τη σχέση του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε εξηγήσει: «Δε ζηλεύω αν δε δοθούν οι αφορμές. Μόνο αν προκύψει κάτι. Εγώ ως άνθρωπος ζηλεύω, αλλά θα πρέπει να μου δοθεί η κατάλληλη αφορμή και δεν έχει δοθεί».