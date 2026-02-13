Άγιος Βαλεντίνος: Πόσο θα μας κοστίσει η μέρα των ερωτευμένων

Σε «ρυθμούς» Αγίου Βαλεντίνου κινείται η αγορά - Ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης / Δελτίο ειδήσεων Star

Του Αγίου Βαλεντίνου είναι η αυριανή ημέρα της 14ης Φεβρουαρίου και η αγορά έχει «πλημμυρίσει» με σοκολάτες, αρκουδάκια και λουλούδια.

Ενόψει της γιορτής των ερωτευμένων, η αγορά είναι «στα κόκκινα» με αυξημένη κίνηση και τζίρο στα καταστήματα.

Ενδεικτική είναι η εικόνα που μετέδωσε η Ραλλιώ Λεπίδου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την αρχή της εβδομάδας, η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς αρκετοί ξεκίνησαν να αγοράζουν τα δώρα τους εν όψει του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι σοκολάτες σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται... εκλεπτυσμένα έργα τέχνης της ζαχαροπλαστικής.

Έτσι, κάποιος μπορεί να αγοράσει μία απλή σοκολάτα, ή να διαλέξει πιο περίτεχνες σοκολάτες με όμορφα λόγια αγάπης, ακόμη και... γόβες με σοκολατένιες καρδούλες. Φυσικά υπάρχουν και οι τούρτες που ξεκινούν από 15 ευρώ οι μικρές και φτάνουν μέχρι τα 40 ευρώ οι μεγάλες. Οι προτάσεις είναι για όλα τα γούστα.

«Πρωταγωνιστές» του Αγίου Βαλεντίνου είναι όμως και τα λουλούδια. Το κόστος ενός τριαντάφυλλου κυμαίνεται από 4 έως 6 ευρώ το τεμάχιο.

Όσο για το κόστος ενός δείπνου για δύο άτομα, σε μια ταβέρνα θα κυμανθεί από 40-100 ευρώ, ενώ για ένα καλό εστιατόριο το κόστος για δύο άτομα ανεβαίνει, ξεκινώντας από τα 100 ευρώ.