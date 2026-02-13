Βιολάντα: Δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος

Υπεβλήθη από την ΔΑΕΕ στην Εισαγγελία Τρικάλων

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνας Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (13/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα. Δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων, ενώ την ίδια ώρα δόθηκε εντολή για διενέργεια κατεπείγοντος ελέγχου των μέτρων πυροπροστασίας - αρχικά στο εργοστάσιο που βρίσκεται «μια ανάσα» από τη διαλυμένη μονάδα.

Βιολάντα: Άνοιξαν ξανά τα υποκαταστήματα σε Τρίκαλα & Λάρισα

Ειδικότερα, όπως είπε η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά απο ενδελεχή έρευνα 18 ημερών, στοχευμένη λήψη καταθέσεων και λεπτομερή αυτοψία στο σημείο, υπέβαλαν στην Εισαγγελία Τρικάλων δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των τριών προσώπων. Πιθανόν, δηλαδή, να υπήρξε ενδεχόμενος δόλος. Τι οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα; 

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιχείρηση: 

  • Γνώριζε ότι υπήρχε διαρροή 
  • Υπήρχε προσφορά 30.000 ευρώ για να αντικαταστήσει δεξαμενή και σωληνώσεις, αλλά δεν την εκτέλεσε ποτέ.
  • Η προσφορά ήταν πριν μερικούς μήνες ενώ υπήρχε ήδη μυρωδιά 

Για την υπόθεση αναμένονται διώξεις.

Έκρηξη Βιολάντα: Αποκάλυψη Star για τριπλή διαρροή προπανίου

Ο φόβος υπάρχει ακόμα, γι' αυτό  - όπως βλέπετε στο αποκλειστικό έγγραφο που εξασφάλισε το Star -, ζητήθηκε απο τα στελέχη της ΔΑΕΕ άμεσος έλεγχος καταλληλότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. για συνέχιση ερευνών και τυχόν λήψη μέτρων διακοπής λειτουργίας, αρχικά για το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στα αποκαΐδια.

Βιολάντα: Δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, ήδη συστάθηκε τριμελής επιτροπή απο αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

Συγκλονίζει ο μηχανικός Γιώργος Δανίκας: «Η τραγωδία δε θα είχε γίνει αν ακολουθούσαν τη μελέτη που τους παρουσίασα το καλοκαίρι»

Συγκλονίζει ο μηχανικός Γιώργος Δανίκας: «Η τραγωδία δε θα είχε γίνει αν ακολουθούσαν τη μελέτη που τους παρουσίασα το καλοκαίρι»

Συγκλονίζει ο μηχανικός Γιώργος Δανίκας, τον οποίο είχε προσεγγίσει η επιχείρηση τον περασμένο Μάιο, ζητώντας του πρόταση αλλαγής της εγκατάστασης δεξαμενών. Θεωρεί πως αν είχαν ακολουθήσει τη μελέτη του, η τραγωδία δεν θα είχε γραφτεί. Γι' αυτό «λυγίζει».

Όπως λέει, «δεν θα υπήρχε ούτε η δεξαμενή, ούτε το υπόγειο δίκτυο. Θα ήταν μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη κατασκευή, υπέργεια».

Βιολάντα: Έψαχναν να βρουν γιατί υπήρχε υπερβολική κατανάλωση προπανίου

Το εργοστάσιο, μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει την τεχνική μελέτη γιατί είχε εντοπιστεί υπερβολική κατανάλωση προπανίου. Τότε κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτό συνέβαινε λόγω διαρροής.

«Εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι η υπερβολική κατανάλωση δημιουργούσε αυτό το φαινόμενο, αλλά επειδή ήταν πολύ μεγάλο το εργοστάσιο και είχε πολλούς καυστήρες, ήταν πολύ δύσκολο να υπολογιστεί με μολύβι και χαρτί και να φθάσουμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε διαρροή στο υπόγειο δίκτυο», αναφέρει ο κ. Δανίκας.

Σήμερα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ, προχώρησαν στη λήψη νέων καταθέσεων εργολάβου, μηχανικών και εκείνου που προμήθευε κατά καιρούς με προπάνιο την επιχείρηση. Εστίασαν στις δεξαμενές και το αδήλωτο υπόγειο.

Ένα νέο στοιχείο που προέκυψε είναι ότι το εργοστάσιο είχε αγοράσει το 2025 νέες βαλβίδες πλήρωσης των δεξαμενών. Προφανώς, αυτό αποδεικνύει πως έψαχναν να βρουν γιατί υπήρχε υπερβολική κατανάλωση προπανίου. 

