«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης παρά το χειρουργείο

Χειρουργείο για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Στο Live News ο γιατρός που τον παρακολουθεί/ Μega

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης παρά το χειρουργείο του Σαββάτου. Φυσικά, το αίτημά του δεν έγινε δεκτό από το ιατρικό προσωπικό.

Ο ιατρός που παρακολουθεί την υγεία του διάσημου λαϊκού καλλιτέχνη μετέφερε τα νεότερα για την υγεία του μιλώντας στην εκπομπή Live News, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

«Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση”.Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στη χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά. Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα. Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρήστος Ζαφειρίου.

Σύμφωνα με τον γιατρό του τραγουδιστή, οι πέτρες προϋπήρχαν. Το εύρημα χαρακτηρίζεται τυχαίο, καθώς, ενώ τα συμπτώματα της γρίπης υποχώρησαν μέσα στο πρώτο 24ωρο, ο καλλιτέχνης συνέχιζε να αισθάνεται κοιλιακό άλγος. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο, που εν τέλει αποκάλυψε το πρόβλημα στη χολή.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συμπτώματα πυρετού και κοιλιακού άλγους, ενώ το Σάββατο 14 Φεβρουάριου πρόκειται να χειρουργηθεί, αφού εντοπίστηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου εξήγησε ότι η ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ καλή και πως ήθελε να επιστρέψει στις πίστες.