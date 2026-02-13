Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Ο Β’ Ημιτελικός του διαγωνισμού της ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 και τον καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει στη Βιέννη πραγματοποιείται φέτος.

Το «Sing for Greece 2026» παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού, ενώ το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με δύο τρόπους.

Απόψε 14 τραγούδια διαγωνίζονται για το πολυπόθητο εισιτήριο που θα τους φέρει πιο κοντά στην Eurovision! Ανάμεσα στους celebrities που έδωσαν το «παρών» είναι οι Φώτης Σεργουλόπουλος, Γιώργος Θεοφάνους, Natasha Kay, Ίνα Ταράντου και ο Stylianos που έχει ήδη προκριθεί στον ελληνικό τελικό.

Δες φωτογραφίες:

Ίνα Τριάντου/ ndp

Stylianos/ ndp

Γιώργος Θεοφάνους και Φώτης Σεργουλόπουλος/ ndp

Natasha Kay/ ndp

Φώτης Σεργουλόπουλος

Γιάννης Πουλόπουλος/ ndp

Η κόρη της Ματθίλδης Μαγγίρα, Λήδα Φόστερ / ndp



Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ Ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers