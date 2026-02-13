Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες διαγωνίζονται απόψε

13.02.26 , 21:22
Akylas vs Good Job Nicky: Ποιον θα προτιμήσει το κοινό και η επιτροπή;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Β' Ημιτελικός του διαγωνισμού Eurovision 2026 διεξάγεται από την ΕΡΤ με τίτλο «Sing for Greece 2026».
  • Παρουσιαστές είναι οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, με καλλιτεχνική διεύθυνση από τον Φωκά Ευαγγελινό.
  • Για πρώτη φορά, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία online.
  • Συμμετέχουν 14 τραγούδια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.
  • Ανάμεσα στους celebrities που παραβρέθηκαν είναι οι Φώτης Σεργουλόπουλος και Γιώργος Θεοφάνους.

Ο Β’ Ημιτελικός του διαγωνισμού της ΕΡΤ για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 και τον καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει στη Βιέννη πραγματοποιείται φέτος.

Το «Sing for Greece 2026» παρουσιάζουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Akylas vs Good Job Nicky: Ποιον θα προτιμήσει το κοινό και η επιτροπή;

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού, ενώ το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με δύο τρόπους.

Απόψε 14 τραγούδια διαγωνίζονται για το πολυπόθητο εισιτήριο που θα τους φέρει πιο κοντά στην Eurovision! Ανάμεσα στους celebrities που έδωσαν το «παρών» είναι οι Φώτης Σεργουλόπουλος, Γιώργος Θεοφάνους, Natasha Kay, Ίνα Ταράντου και ο Stylianos που έχει ήδη προκριθεί στον ελληνικό τελικό.

Δες φωτογραφίες:

Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Ίνα Τριάντου/ ndp

Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

 Stylianos/ ndp

Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Γιώργος Θεοφάνους και Φώτης Σεργουλόπουλος/ ndp

Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Natasha Kay/ ndp

Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Φώτης Σεργουλόπουλος

Eurovision: Οι επώνυμοι στον Β' ελληνικό ημιτελικό

Γιάννης Πουλόπουλος/ ndp

Η κόρη της Ματθίλδης Μαγγίρα, Λήδα Φόστερ

Η κόρη της Ματθίλδης Μαγγίρα, Λήδα Φόστερ / ndp
 

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ Ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «Mad About it», D3lta
6. «ASTEIO», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

