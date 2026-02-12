Akylas vs Good Job Nicky: Ποιον θα προτιμήσει το κοινό και η επιτροπή;

Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή και διεκδίκησαν την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision 2026 ήταν ο Akylas. Ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά το «Ferto», προκαλώντας ενθουσιασμό.

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Λίγη ώρα μετά την άνετη πρόκρισή του στον Εθνικό Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο Akylas πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευγνώμων που με στήριξε και με ψήφισε τόσος κόσμος. Γενικά, αυτό που γίνεται τον τελευταίο μήνα είναι σαν να έχει βγει από κάποιο όνειρο, σαν να είναι ψέμα. Έχω δεχτεί τόση αγάπη και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων γι’ αυτό. Ήταν και τα γενέθλιά μου σήμερα, οπότε τι να πω; Διπλή χαρά».

Ντέρμπι στον Εθνικό Τελικό

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχήματα, ο Akylas και ο Good Job Nicky συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν τον Μάιο στη Βιέννη μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Σπύρος Κορωνάκης στο Breakfast@Star, δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, καθώς η ψήφος των επιτροπών μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

«Όσον αφορά τον τελικό και τις ανατροπές, επειδή θα είναι 50% η ψηφοφορία του κοινού και από 25% η κάθε επιτροπή -και η ελληνική και η διεθνής-, πολλά μπορούν να αλλάξουν σε σχέση με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού. Δηλαδή, να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος: αν ο Akylas είναι πρώτος στην ψηφοφορία του κοινού και στις επιτροπές δεν είναι τουλάχιστον δεύτερος, αν βρεθεί δηλαδή στην τρίτη θέση, αυτό μπορεί να του στερήσει το εισιτήριο για τη Eurovision στη Βιέννη», σημείωσε ο Ετεοκλής Παύλου, με τον συντάκτη του Eurovisionfun.com να επιβεβαιώνει τα λεγόμενά του:

Ντέρμπι μεταξύ Akyla και God Job Nicky στον Εθνικό Τελικό

«Ναι, έτσι λένε οι φαν ότι του Akylas είναι λίγο πιο για το κοινό, ενώ του Good Job Nicky είναι λίγο πιο φτιαγμένο για τις επιτροπές. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό δεν ισχύει τόσο. Όντως, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Είναι ανοιχτό και είναι ωραίο αυτό, το ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει».

