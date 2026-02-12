«Έχουμε αίμα... »: Το ωμό κοτόπουλο και η αποχώρηση από το MasterChef

Sneak preview από το επεισόδιο 16, που θα προβληθεί απόψε, Πέμπτη 12/2/26

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 14:57 Ντοκουμέντο: Πώς έκλεβαν τα αυτοκίνητα τα μέλη του κυκλώματος
12.02.26 , 14:55 Νταντάδες Γειτονιάς: Πληρώνονται Και Παππούδες - Γιαγιάδες
12.02.26 , 14:53 Εξαφάνιση Λόρα: Οι νεότερες εξελίξεις
12.02.26 , 14:49 Βρέθηκε η ταυτότητα του «Αόρατου Μπάμπη» - Η ιστορία του
12.02.26 , 14:41 Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
12.02.26 , 14:36 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής αποκλείστηκε για το «κράνος μνήμης»
12.02.26 , 14:29 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026
12.02.26 , 14:09 Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
12.02.26 , 13:59 «Τον Τσουρό τον έχουν ''φύγει'' και δεν το έχει καταλάβει»
12.02.26 , 13:54 Το μανικιούρ της Σπυροπούλου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 13:43 Παναγόπουλος: «Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δε με διώχνει κανείς»
12.02.26 , 13:36 Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»
12.02.26 , 13:11 Καναδάς: H 18χρονη σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό της πριν το μακελειό
12.02.26 , 13:02 «Έχουμε αίμα... »: Το ωμό κοτόπουλο και η αποχώρηση από το MasterChef
12.02.26 , 12:41 Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο- Η απόλυτη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Αρναούτογλου: «Έπαθε σεντόνι» στο Αλ Τσαντίρι - Το βίντεο της Αντωνίου
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα ηττήθηκε στην ομαδική δοκιμασία του MasterChef με 40-22 από την κόκκινη.
  • Ένας παίκτης της μπλε μπριγάδας θα αποχωρήσει μετά το συμβούλιο.
  • Ο Γιώργος Α. και ο Χάρης εκφράζουν την απορία τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
  • Η Φιλιώ αναγνωρίζει τις αδυναμίες της και επισημαίνει την ανάγκη να μάθει μαγειρική.
  • Στη δοκιμασία αποχώρησης, βρέθηκε ωμό κοτόπουλο με αίμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία.

Έχοντας το αβαντάζ των πέντε θετικών ψήφων, οι Μπλε ήταν κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι ότι θα νικούσαν στη δεύτερη ομαδική δοκιμασία, που διεξήχθη στην Καρυά Αργολίδας.

MasterChef: Η ψηφοφορία στην ομαδική δοκιμασία

Μόλις άνοιξαν τον φάκελο, όμως, ήρθαν αντιμέτωποι με την πικρή αλήθεια. «Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 40-22 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας. Ηττηθήκατε στην ομαδική δοκιμασία. Ακολουθεί συμβούλιο. Ένα μέλος της μπριγάδας σας θα αποχωρήσει», έγραφε το γράμμα.

Ήττα-σοκ για την μπλε μπριγάδα στην ομαδική 

Ήττα-σοκ για την μπλε μπριγάδα στην ομαδική

MasterChef: Μπόνους δοκιμασία με 5 θετικές ψήφους για τη νικήτρια μπριγάδα

Ο Χάρης και ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Γιώργος Α., πέφτουν από τα σύννεφα. «Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Απορώ γιατί», λέει ο Χάρης στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο. «Πώς γίνεται, ρε φίλε, να χάσαμε; Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω λόγια», απορεί ο Γιώργος.

Στο τέλος της ημέρας, η μπλε μπριγάδα θα αριθμεί 13 μέλη, αφού ένας παίκτης θα κρεμάσει την ποδιά του και θα αποχωρήσει από το MasterChef 10.

Στο συμβούλιο, ο Γιώργος προβλέπει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις μετά την ψηφοφορία: «Θα αρχίσουν τα beef, “εσύ ψήφισες εμένα, εγώ ψήφισα εσένα”, δηλαδή κριτήρια που δεν είναι μαγειρικά».

«Εγώ έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και τις αδυναμίες μου… και, μαγειρικά, το χρωστούσα στον εαυτό μου να έρθω εδώ και να μάθω», τονίζει η Φιλιώ, ενώ ο Πέτρος αποκαλύπτει: «Είναι ένα άτομο που γενικά δεν ασχολείται πάρα πολύ ούτε στο σπίτι ούτε στο παιχνίδι, δε δείχνει πολλά πράγματα».

Ο Μιχάλης Χάσικος έρχεται στο MasterChef και βάζει δύσκολα στους διαγωνιζόμενους

Ο Μιχάλης Χάσικος έρχεται στο MasterChef και βάζει δύσκολα στους διαγωνιζόμενους

Στη δοκιμασία αποχώρησης, ο Μιχάλης Χάσικος ανακαλύπτει πως ένας υποψήφιος δεν είχε ψήσει καλά του μπούτι του κοτόπουλου, με αποτέλεσμα να έχει αίμα και να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για κάποιον να το φάει.  

«Έχουμε αίμα», παρατηρεί ο καλεσμένος chef. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top