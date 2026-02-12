«Έχουμε αίμα... »: Το ωμό κοτόπουλο και η αποχώρηση από το MasterChef

Έχοντας το αβαντάζ των πέντε θετικών ψήφων, οι Μπλε ήταν κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι ότι θα νικούσαν στη δεύτερη ομαδική δοκιμασία, που διεξήχθη στην Καρυά Αργολίδας.

Μόλις άνοιξαν τον φάκελο, όμως, ήρθαν αντιμέτωποι με την πικρή αλήθεια. «Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 40-22 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας. Ηττηθήκατε στην ομαδική δοκιμασία. Ακολουθεί συμβούλιο. Ένα μέλος της μπριγάδας σας θα αποχωρήσει», έγραφε το γράμμα.

Ήττα-σοκ για την μπλε μπριγάδα στην ομαδική

Ο Χάρης και ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Γιώργος Α., πέφτουν από τα σύννεφα. «Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Απορώ γιατί», λέει ο Χάρης στο sneak preview του Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο. «Πώς γίνεται, ρε φίλε, να χάσαμε; Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω λόγια», απορεί ο Γιώργος.

Στο τέλος της ημέρας, η μπλε μπριγάδα θα αριθμεί 13 μέλη, αφού ένας παίκτης θα κρεμάσει την ποδιά του και θα αποχωρήσει από το MasterChef 10.

Στο συμβούλιο, ο Γιώργος προβλέπει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις μετά την ψηφοφορία: «Θα αρχίσουν τα beef, “εσύ ψήφισες εμένα, εγώ ψήφισα εσένα”, δηλαδή κριτήρια που δεν είναι μαγειρικά».

«Εγώ έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και τις αδυναμίες μου… και, μαγειρικά, το χρωστούσα στον εαυτό μου να έρθω εδώ και να μάθω», τονίζει η Φιλιώ, ενώ ο Πέτρος αποκαλύπτει: «Είναι ένα άτομο που γενικά δεν ασχολείται πάρα πολύ ούτε στο σπίτι ούτε στο παιχνίδι, δε δείχνει πολλά πράγματα».

Ο Μιχάλης Χάσικος έρχεται στο MasterChef και βάζει δύσκολα στους διαγωνιζόμενους

Στη δοκιμασία αποχώρησης, ο Μιχάλης Χάσικος ανακαλύπτει πως ένας υποψήφιος δεν είχε ψήσει καλά του μπούτι του κοτόπουλου, με αποτέλεσμα να έχει αίμα και να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για κάποιον να το φάει.

«Έχουμε αίμα», παρατηρεί ο καλεσμένος chef.

