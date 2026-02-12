Το μανικιούρ της Σπυροπούλου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η παρουσιάστρια θα το γιορτάσει με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Μοδα
Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Breakfast@Star

Αντίστροφα για τη Μέρα των Ερωτευμένων, έχουμε αρχίσει να μετράμε και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι έτοιμη να γιορτάσει τον Βαλεντίνο μαζί με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο με τον οποίο είναι μαζί έξι  χρόνια έχοντας αποκτήσει και δύο παιδιά, τον Βλάση και τον Βασίλη.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel

 

 

Η παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών είπε να δείξει στους fοllowers της στα social media το ρομαντικό και σικ μανικιούρ που έκανε για τις 14 Φλεβάρη.

 

 

Η Κωνσταντίνα δεν επέλεξε το κλασικό κόκκινο, σήμα κατατεθέν εκείνης της μέρας αλλά μία πιο nude απόχρωση. Πιο συγκεκριμένα, επέλεξε γαλακτερή βάση και πάνω τα διακόσμησε με κόκκινες καρδούλες. 

Το μανικιούρ της Σπυροπούλου για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια γιορτάσει αυτή τη μέρα καθώς όπως η ίδια έχει δηλώσει κατά καιρούς, ο Βασίλης είναι ο άνθρωπός της. Μάλιστα το ζευγάρι αγαπάει πολύ τα παιδιά και είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο και ενός τρίτου παιδιού.

«Αν έρθει τρίτο μωράκι θα το αγκαλιάσουμε» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

To love story της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από έξι χρόνια. Η Κωνσταντίνα πήγαινε ως πελάτισσα στα μαγαζιά του επιχειρηματία αλλά δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό της πως θα γινόντουσαν ζευγάρι. Τελικά όχι μόνο έκαναν σχέση αλλά παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2022, όταν η Κωνσταντίνα ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τον Βλάσση. 

«Δεν είναι όλα τέλεια σε έναν γάμο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Στο τέλος πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Ο Βασίλης είναι ξεχωριστός, αλλά δεν ξέρω αν τα λες αυτά ή αν αυτό βγαίνει αυτό από μόνο του. Ταιριάζαμε, περνάγαμε καλά. Τον ήξερα από πριν, είχε τύχει να φάμε. Πήγαινα στα μαγαζιά του σαν πελάτισσα και είχαμε γνωριστεί. Ήταν λίγο ζωηρούλης, αλλά όχι ότι είχαμε και πολλές κουβέντες. Δεν είχε περάσει από το μυαλό (σ.σ ότι θα γίνουν ζευγάρι) μέχρι να… Πρέπει να πέρασε πρώτα από το δικό του μυαλό» είχε δηλώσει η Κωνσταντίνα για τον σύζυγό της σε συνέντευξή της στη Ναταλία Γερμανού. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ
 |
ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
 |
ΗΜΕΡΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ
