Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!

Το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς πλησιάζει και οι περισσότερες από εμάς αναζητάμε μανιακά τι θα φορέσουμε για να είμαστε όμορφες, λαμπερές για την ιδιαίτερη αυτή βραδιά που θα υποδεχτούμε το νέο έτος.

Το star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη συνάντησε την καταξιωμένη στιλίστρια Έλενα Κοκκινάκη, η οποία κάνει το styling σε τηλεοπτικές παραγωγές αλλά και shows εδώ και κάποια χρόνια.

Η Έλενα Κοκκινάκη μας έδειξε φανταστικούς συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε στο look μας για το ρεβεγιόν και τόνισε ότι δεν πρέπει να διστάσουμε να βάλουμε, χρώμα, παγιέτα, λάμψη και «ακριβά» υφάσματα, όπως το βελούδο.

Ακόμα, μάς έδωσε μερικές ιδέες για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ακόμα και τα πιο απλά μας ρούχα (μαύρο στραάπλες φόρεμα) για ένα λαμπερό και ιδιαίτερο outfit.

Τι να βάλεις στο πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν για να ξεχωρίσεις:

To must have glam φόρεμα με παγιέτες

Flared παντελόνι με ιδιαίτερο κορμάκι και κοσμήματα

Λαμπερό σετ με σορτς και σακάκι

Total purple is the new black

Aπλό στράπλες φόρεμα συνδυασμένο με ιδιαίτερο πουκάμισο

Μίνι στράπλες φόρεμα με λαμπερές πέτρες

Βελούδινο κοστούμι

Μαύρο φόρεμα με λεπτομέρειες, ιδιαίτερα κοσμήματα και μαύρο blazer

Μίνι φούστα με χρωματιστές παγιέτες, πουκάμισο με κρόσσια και cowboy boots



Κάμερα: Amber Doku

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης

Τα ρούχα φορούν: Έλενα Κοκκινάκη, Κατερίνα Καραγιάννη, Ζέφη Χωματά

