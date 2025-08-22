Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτιά στο Παρανέστι Δράμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί Παρασκευής (22/8) σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. 

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΔΡΑΜΑ
