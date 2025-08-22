Φωτιά τώρα στο Παρανέστι Δράμας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί Παρασκευής (22/8) σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

