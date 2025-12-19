Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια που ήταν στο σχήμα «σπάει» τη σιωπή της

Τις καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από τον 21χρονο τραγουδιστή Στέφανο Παπαδόπουλο επιβεβαίωσε η Νωαίνα, η τραγουδίστρια που συμμετείχε στο ίδιο σχήμα πέρσι την άνοιξη.

«Συνεργαζόμουν πέρσι με τον Stef και με τον κ. Μαζωνάκη. Δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό της παρενόχλησης. Δεν ήταν μόνο ένα περιστατικό σύμφωνα με το Stef. Υπήρχε ένα περίεργο κλίμα, που αισθανόμασταν ότι πρέπει να προστατέψουμε τον Stef», είπε η Νωαίνα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Νωρίτερα το πρωί, στην πρωινή εκπομπή του Mega, Buongiorno, η τραγουδίστρια είχε πει για τα όσα βίωσε πέρσι κατά τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη:

«Ο κύριος Μαζωνάκης είχε προσλάβει εμένα και άλλα δύο παιδιά από το The Voice για να συμμετέχουμε μαζί του στο Fever. Στην πρώτη πρόβα τζενεράλε έδιωξε το ένα παιδί και μετά από δυο μέρες ήρθε ο Στέφανος. Όταν ήρθε ο Στέφανος στο μαγαζί, τη δεύτερη φορά που θα βγαίναμε να τραγουδήσουμε μας είπε ότι ήθελε να μας πει κάτι που έγινε με το οποίο ένιωθε πάρα πολύ άβολα».

«Μας είπε ότι ένιωθε μια πίεση κι ότι έχει αρχίσει να φοβάται, γιατί το προηγούμενο βράδυ μετά την πρόβα είχε μείνει στο καμαρίνι του Γιώργου με έναν φίλο του μέχρι το πρωί. Μας είπε ότι δε μπορούσαν να φύγουν κι ότι είχε αρχίσει να δέχεται πιέσεις από άτομα της παραγωγής που ήθελαν να τον στείλουν στο καμαρίνι του κυρίου Μαζωνάκη, με το υπονοούμενο ότι πρέπει να γίνει και κάτι μεταξύ τους».

Η ίδια, όπως είπε, επειδή ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία, ένιωσε ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον προστατέψει κι εξήγησε πώς το έκανε αυτό:

«Ο Στέφανος μπήκε σε άλλο καμαρίνι πια, που το μοιραζόμασταν. Δεν ήταν μόνος του. Τα βράδια που ήταν να φύγουμε πάντα ήμασταν μαζί του, για να μη μένει μόνος του με άτομα που ήταν μέρος της παραγωγής. Ήμουν μπροστά όταν κάποιος της παραγωγής τον χτύπησε στον ώμο και του είπε, “έτσι θα κάνεις καριέρα”. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του είχαν γίνει τουλάχιστον 4 - 5 περιστατικά. Δεν είχε εκφράσει επιθυμία να φύγει από το σχήμα, αλλά από ένα σημείο και μετά είχε μαθευτεί ότι ήθελε με κάποιον τρόπο να αντιδράσει, και κάπως έτσι τον άφησαν ήσυχο».

Σε ερώτηση για ποιο λόγο αποφάσισε να πάρει θέση στην υπόθεση αυτή των καταγγελιών σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε πως ένιωσε χρέος να το κάνει, γιατί είχε μπροστά της ένα νεαρό παιδί 20 ετών που της είπε ότι φοβόταν κι ένιωθε άβολα, γιατί δεχόταν πίεση.

«Ήταν χρέος μου να κάνω ό,τι μπορούσα για να αποφύγουμε να έρθει σε επαφή με άνθρωπο της παραγωγής, που ενδεχομένως να ήθελε να τον προωθήσει στο καμαρίνι. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχα κι εγώ δυο παρόμοια, πολύ έντονα περιστατικά, το ένα το 2016 όταν ήμουν στο X-Factor, που είχα δεχθεί πολύ έντονη παρενόχληση από συγκεκριμένο άνθρωπο…είχα δεχτεί μετά απειλές για τη ζωή μου, με χτύπησαν, με έφτυσαν, έχανα δουλειές από μαγαζιά και στην πορεία, ενώ δούλευα πάλι σε μαγαζιά, θα δούλευα το 2018 με ένα πολύ μεγάλο όνομα, που κι αυτός προσπάθησε να με παρενοχλήσει σεξουαλικά, αντέδρασα και την ίδια μέρα απολύθηκα», είπε.

Ο 21χρονος τραγουδιστής κατέθεσε χθες μήνυση εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του μάλιστα, υπάρχει σίγουρα ένα ακόμα άτομο που ενδέχεται να κάνει καταγγελία και πιθανόν και περισσότερα.

Πάντως ο Γιώργος Μαζωνάκης τονίζει ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού σε βάρος του, πίσω από το οποίο βρίσκεται συγκεκριμένος επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων. Ο ίδιος έχει κάνει καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών, τον έχει κατονομάσει και τις επόμενες μέρες θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του.