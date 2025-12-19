GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»

Δείτε όσα είπαν η Ραφαηλία κι ο Μιχάλης στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την αποχώρησή τους από το GNTM, η Ραφαηλία κι ο Μιχάλης βρέθηκαν στο Breakfast@Star, μιλώντας για όσα έζησαν στο παιχνίδι, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι ισχύει για τη σχέση τους.

GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»

«Ήταν μια μοναδική εμπειρία, ζήσαμε μοναδικά πράγματα που θεωρώ ότι σαν μοντέλα στην έξω ζωή δε θα τα κάνουμε, τόσο πρωτότυπες δοκιμασίες» είπε η Ραφαηλία. «Δεν είχα ασχοληθεί. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο θεωρώ αυτή η απειρία με έφτασε εκεί που με έφτασε. Αν είχα μεγαλύτερη πείρα θα είχα φτάσει στον τελικό», συμπλήρωσε ο Μιχάλης.

GNTM: Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό και το ζευγάρι που αποχώρησε

Τα δύο μοντέλα, μίλησαν για την πολυσυζητημένη σχέση τους, με την Ελένη Χατζίδου να τους ρωτάει αν τελικά βγήκαν για ποτό, όπως είπαν κατά την αποχώρησή τους, αν υπήρξε φλερτ. «Καμία σχέση... απλώς είμαστε πολύ καλοί φίλοι κι υπήρχε αυτή η οικειότητα για να κάνουμε αυτό το ειρωνικό χιούμορ μεταξύ μας», ξεκαθάρισε η Ραφαηλία.

GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»

Μιλώντας για το φιλί τους στην πισίνα που συζητήθηκε πολύ. «Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, οπότε κρίναμε να παίξουμε κάπως διαφορετικά βλέποντας και τα προηγούμενα σετ των παιδιών, για να εξασφαλίσουμε τη θέση στο επόμενο βήμα του διαγωνισμού» αποκάλυψε η Ραφαηλία, με τον Μιχάλη να κάνει πλάκα ότι η φίλη του τον ανάγκασε να το κάνει.

GNTM: Το φλερτ του Μιχάλη με την παρτενέρ του - «Το έφαγε το κορίτσι»

Μετά το φιλί δεν προέκυψε κάποια σύνδεση; «Όχι, όχι, καμία σύνδεση, ήταν τέρμα επαγγελματικό», είπε η Ραφαηλία τονίζοντας ότι ο σύντροφός της είναι πολύ cool και δεν υπήρξε κάποιο θέμα.

GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»

 «Έχω μπει σε πρακτορείο, από τα καλύτερα στην Αθήνα, στην Ελλάδα αν όχι το καλύτερο. Θέλω να ξεκινήσω να κάνω κάποιες δουλειές εδώ», είπε ο Μιχάλης για το μέλλον του.

GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει

«Με έκανε πιο δυνατή. Δηλαδή, από τις συνθήκες εκεί μέσα, από τις διαφορετικές δοκιμασίες, από τα πρωτότυπα concept, θεωρώ ότι κατάλαβα ότι έχω μια δύναμη μέσα μου που δεν την είχα αντιληφθεί κάνοντας μόντελινγκ δύο χρόνια πριν από το διαγωνισμό», απάντησε η Ραφαηλία. «Δεν μπορώ να πω ότι πιέστηκα, ίσα ίσα είχα λίγο χρόνο να γνωρίσω διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά ερεθίσματα», πρόσθεσε.

GNTM - Ραφαηλία για Μιχάλη: «Καμία σχέση... είμαστε πολύ καλοί φίλοι»

Ο Ετεοκλής τους ρώτησε αν στεναχωρήθηκαν που βγήκαν μια ανάσα πριν από τον τελικό του GNTM. «Βγήκα πολύ γεμάτη, να σας πω την αλήθεια. Αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι δε γύρισα και με 50.000 σπίτι μου. Είμαι πολύ γεμάτη και ικανοποιημένη από ό,τι έζησα», απάντησε με χιούμορ η Ραφαηλία. «Εγώ ξενέρωσα λίγο, γιατί ήμουν στο τσακ πριν τον τελικό. Ένιωσα και λίγο αδικημένος, να πω την αλήθεια», ξεκαθάρισε ο Μιχάλης. «Θεωρώ ότι θα μπορούσα να ήμουν στη θέση του Γιώργου. Για μένα δεν είχε καλύτερη φωτογραφία από εμένα. Φυσικά είχε καλύτερη πορεία από εμένα. Είχε σίγουρα καλύτερη πορεία από εμένα. Δεν μπορώ να το αναιρέσω αυτό», πρόσθεσε το μοντέλο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
GNTM
 |
GNTM ΡΑΦΑΗΛΙΑ
 |
GNTM ΜΙΧΑΛΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
GNTM 2025
 |
GNTM ΤΕΛΙΚΟΣ
