Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

Όσα εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια του Breakfast@Star

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου, με αφορμή την καταγγελία που έγινε εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ελένη Χατζίδου εξομολογήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star ότι στο παρελθόν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση.

Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

«Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος.

Ετεοκλής Παύλου: «Ψαρεύω την Ελένη τι λέει στην ψυχολόγο της για εμένα»

Με τον κακοποιητή μου δε θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή είμαι σίγουρη ότι συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο», είπε συγκλονισμένη.

Συντετριμμένη η Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

«Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθειάσω, δε θα θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δε θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
