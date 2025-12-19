Nεκρός ο ύποπτος για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν

Η υπόθεση συνδέεται με τη δολοφονία καθηγητή του ΜΙΤ

Nεκρός Ο Ύποπτος Για Το Μακελειό Σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρός εντοπίστηκε ο άνδρας που θεωρούταν ο βασικός ύποπτος για το περιστατικό με πυροβολισμούς στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Μπράουν, με θύματα δύο φοιτητές. 

ΗΠΑ: Το βίντεο με τον φερόμενο δράστη να φεύγει μετά τους πυροβολισμούς

Ο 48χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πρόβιντενς, ο Όσκαρ Πέρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πέντε ημέρες μετά το περιστατικό.

Η επίθεση στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ συνδέεται από τις αρχές με τον θάνατο του καθηγητή του διάσημου MIT στη Βοστόνη. 

Νεκρός 47χρονος καθηγητής του MIT - Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο μέσα σε κτίριο του Μπράουν όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Δυο φοιτητές —η Έλλα Κουκ και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ— σκοτώθηκαν και άλλοι εννιά τραυματίστηκαν. 

Μακελειό στο πανεπιστήμιο του Μπράουν

Λουλούδια στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν στη μνήμη των θυμάτων / Φωτογραφία αρχείου AP (Robert F. Bukaty)

Ο καθηγητής στο MIT από το 2016, όπου δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική, ο 47χρονος Νούνο Λουρέιρο, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, στη Μασαχουσέτη, κάπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.

Αρχικά, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εκτιμούσε πως δεν υπήρχε «καμιά σχέση» ανάμεσα στις δυο υποθέσεις. 

Η στασιμότητα της έρευνας και τα «κενά» στο σύστημα

Την Κυριακή ένας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στο Μπράουν, όμως κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων.

Έκτοτε η έρευνα δεν έμοιαζε να προχωρά, με τις αρχές να πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις προς πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους για να αναγνωριστούν δυο άνδρες που καταγράφτηκαν από κάμερες στους δρόμους της Πρόβιντενς.

Ο πρώτος άνδρας με σκούρα ρούχα, μάσκα και καπέλο, θεωρείτο ο ύποπτος. Ο δεύτερος θεωρείτο πως πιθανόν είχε επαφή μαζί του, σύμφωνα με τις αρχές.

Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ

AP Photo (Mark Stockwell)

Η στασιμότητα της έρευνας συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας του πανεπιστημίου, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, ή ακόμη την ενδεχόμενη εμπλοκή φοιτητή του Μπράουν, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές υποσχέθηκαν αμοιβή 50.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη, που χαρακτήριζαν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Η επίθεση στο Μπράουν επανέφερε για κάποιες ημέρες στο επίκεντρο το ζήτημα της οπλοφορίας, κατοχυρωμένης στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, στην οποία παραμένουν προσηλωμένοι πολλοί Αμερικανοί.

Το 2024 πάνω από 16.000 άνθρωποι —χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες— έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα του Gun Violence Archive. Ανάμεσά τους ήταν 250 παιδιά (0-11 ετών) και σχεδόν 1.200 έφηβοι (12-17 ετών).


 

ΗΠΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΥΠΟΠΤΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
