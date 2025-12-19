Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από την ΕΕ

Τι θα γίνει αν η Ρωσία αρνηθεί να δώσει αποζημιώσεις;

Συμφωνία της ΕΕ για χορήγηση δανείου στην Ουκρανία, ύψους 90 δισ. ευρώ - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε λίγο μετά τις 04:00 σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές, με υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026-2027, μέσω δανεισμού της ΕΕ», αναφέρουν τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής που δημοσιοποιήθηκαν μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση.

Ζελένσκι Κόστα 1

Τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ουκρανία θα χορηγηθούν μέσω δανεισμού της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές, με την υποστήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου.

Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά

Το ποσό αυτό θα βασίζεται σε «ενισχυμένη συνεργασία» (Άρθρο 20 ΣΕΕ) , που σημαίνει ότι οποιαδήποτε κινητοποίηση πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης ως εγγύηση για το εν λόγω δάνειο δε θα έχει επίπτωση στις οικονομικές υποχρεώσεις της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο μετά την είσπραξη πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία. Μέχρι τότε, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν «παγωμένα» και η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή του δανείου, σε πλήρη συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας

Ζελένσκι

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των ακόλουθων στοιχείων σε σχέση με το δάνειο που θα χορηγηθεί στην Ουκρανία:

  • ενίσχυση των ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών,
  • συνέχιση της τήρησης του κράτους δικαίου από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
  • τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Ουκρανία: Αποδέχεται το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ»

Την ικανοποίησή της που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία, η οποία ανταποκρίνεται στις «πιεστικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια», εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας»

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βγαίνοντας από τη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής δήλωσε:

Ζελένσκι Κόστα 2

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση».

Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

«Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη», συνέχισε.

Σε ερώτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το αν υπάρχει ο κίνδυνος οι πόροι για την άμυνα και την Ουκρανία να «θυσιάσουν» άλλες χώρες, ανέφερε:

Ζελένσκι Κόστα 3

«Νομίζω ότι προτρέχουμε λίγο. Ουσιαστικά οι συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ξεκινούν μόλις τώρα. Αυτό το οποίο επί της αρχής έχει συμφωνηθεί είναι η βασική αρχιτεκτονική του, αλλά δεν έχει γίνει καμία συγκεκριμένη πρόταση ακόμη, πέραν της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πώς αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ένα είναι βέβαιο, κι αυτό διαφάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση: ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών, θα τις χαρακτήριζα φίλους της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχτούν περικοπές στα δύο αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Όμως εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες, η κυπριακή προεδρία η οποία αναλαμβάνει σε 12 μέρες από τώρα θα παρουσιάσει εικάζω τις πρώτες προτάσεις της για τις συγκεκριμένες κατανομές των πόρων και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μπορούμε να συμφωνήσουμε για το επόμενο δημοσιονομικό πολυετές πλαίσιο».

Ουκρανία: «Η ΕΕ απέφυγε το χάος και τον διχασμό με τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση» 

«Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέφυγαν το χάος και τον διχασμό με την απόφασή τους να χορηγήσουν στην Ουκρανία άτοκο δάνειο αντλώντας χρηματοδότηση από τις αγορές κι όχι με τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων», σχολίασε νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ

«Παραμείναμε ενωμένοι», είπε ο κ. Ντε Βεβέρ μετά τη μαραθώνια σύνοδο κορυφής, τονίζοντας πως η συμφωνία των 27 σημαίνει ότι η Ουκρανία «νίκησε» διότι εξασφάλισε την αξιόπιστη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν έχει καμιά πρόθεση να επιστρέψει τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια «στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν».

