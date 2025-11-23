Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Τα σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία αποκαλύπτει το Reuters.

Το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεχθεί έντονη κριτική από το Κίεβο για τις απαιτήσεις που επιβάλλει στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σχετικά με την παραχώρηση εδαφών και τη δραστική μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εν καιρώ ειρήνης.

Το ευρωπαϊκο σχέδιο διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με το Reuters:

Ανώτατο όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στους 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης (αντί του αμερικανικού ορίου των 600.000)

Η απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ να εξαρτάται από τη συναίνεση όλων των κρατών-μελών της Συμμαχίας, συναίνεση που προς το παρόν δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ να δεσμευθεί ότι δεν θα διατηρεί μόνιμα δυνάμεις υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία να «αποζημιωθεί οικονομικά», μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές στην Ουκρανία

Το Κίεβο να δεσμευθεί ότι δε θα επιχειρήσει την ανακατάληψη κατεχόμενων εδαφών με στρατιωτικά μέσα

Οι διαπραγματεύσεις για τυχόν ανταλλαγές εδαφών να ξεκινήσουν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου

Η Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Ουκρανία να λάβει από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ασφαλείας που να αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.

Επιφυλάξεις Μερτς για τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας έως την Πέμπτη

Στο μεταξύ, πρόταση επί του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία, προκειμένου «να κάνουμε την Πέμπτη τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα», δήλωσε ότι έχει υποβάλει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Προς το παρόν δεν έχω πειστεί ότι η λύση που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτευχθεί εντός των προσεχών ημερών», δήλωσε ο καγκελάριος στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει αναθεωρήσει σε σημαντικό βαθμό το αμερικανικό σχέδιο και το έχει επιστρέψει. «Τα 28 σημεία είναι υπερβολικά περίπλοκα για να επιτευχθεί συμφωνία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και υπογράμμισε την ανάγκη «να κάνουμε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα την Πέμπτη». Σε αυτό το πνεύμα, όπως ανέφερε, υπέβαλε μια «περιορισμένη πρόταση» στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. «Η πρόταση συζητείται τώρα και στη Γενεύη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να μετακινήσουν τις ΗΠΑ και να επιμείνουν ότι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής.

Επιπλέον, απαιτούν μια πιο συγκεκριμένη εγγύηση ασφαλείας από τους Αμερικανούς για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας της συνθήκης του ΝΑΤΟ, ενώ τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εάν η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να την αποζημιώσει άμεσα. Σύμφωνα με την πρόταση των Ευρωπαίων, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αρθούν μόνο σταδιακά. 'Αλλες ρήτρες στο αμερικανικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης απελευθέρωσης όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι αποδεκτές.

