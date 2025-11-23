Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Στοιχεία της αντιπρότασης αποκαλύπτει το Reuters

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 20:00 Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
23.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
23.11.25 , 19:00 Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
23.11.25 , 18:15 Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
23.11.25 , 17:31 Σου αρέσει το cheesecake; Δες μερικές διαφορετικές συνταγές
23.11.25 , 17:22 Eπίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας»
23.11.25 , 17:10 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
23.11.25 , 16:47 Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες
23.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
23.11.25 , 16:31 Ιόνια Οδός: Εκτροπή πέντε αυτοκινήτων λόγω χαλαζόπτωσης
23.11.25 , 16:24 Mουσείο Πειραμάτων για μικρούς και μεγάλους
23.11.25 , 16:14 Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
23.11.25 , 16:07 Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη
23.11.25 , 14:58 Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Διπλωματικός «πυρετός» στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία / Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Τα σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία αποκαλύπτει το Reuters.

Το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεχθεί έντονη κριτική από το Κίεβο για τις απαιτήσεις που επιβάλλει στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σχετικά με την παραχώρηση εδαφών και τη δραστική μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εν καιρώ ειρήνης.

Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη» από την Ουκρανία

Το ευρωπαϊκο σχέδιο διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με το Reuters:

  • Ανώτατο όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στους 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης (αντί του αμερικανικού ορίου των 600.000)
  • Η απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ να εξαρτάται από τη συναίνεση όλων των κρατών-μελών της Συμμαχίας, συναίνεση που προς το παρόν δεν υπάρχει
  • Το ΝΑΤΟ να δεσμευθεί ότι δεν θα διατηρεί μόνιμα δυνάμεις υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης
  • Η Ουκρανία να «αποζημιωθεί οικονομικά», μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές στην Ουκρανία
  • Το Κίεβο να δεσμευθεί ότι δε θα επιχειρήσει την ανακατάληψη κατεχόμενων εδαφών με στρατιωτικά μέσα
  • Οι διαπραγματεύσεις για τυχόν ανταλλαγές εδαφών να ξεκινήσουν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου
  • Η Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας
  • Η Ουκρανία να λάβει από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ασφαλείας που να αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή κοινή άμυνα σε περίπτωση επίθεσης.

Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη

Επιφυλάξεις Μερτς για τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας έως την Πέμπτη

Στο μεταξύ, πρόταση επί του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία, προκειμένου «να κάνουμε την Πέμπτη τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα», δήλωσε ότι έχει υποβάλει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 

«Προς το παρόν δεν έχω πειστεί ότι η λύση που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτευχθεί εντός των προσεχών ημερών», δήλωσε ο καγκελάριος στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει αναθεωρήσει σε σημαντικό βαθμό το αμερικανικό σχέδιο και το έχει επιστρέψει. «Τα 28 σημεία είναι υπερβολικά περίπλοκα για να επιτευχθεί συμφωνία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και υπογράμμισε την ανάγκη «να κάνουμε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα την Πέμπτη». Σε αυτό το πνεύμα, όπως ανέφερε, υπέβαλε μια «περιορισμένη πρόταση» στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. «Η πρόταση συζητείται τώρα και στη Γενεύη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να μετακινήσουν τις ΗΠΑ και να επιμείνουν ότι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής.

Επιπλέον, απαιτούν μια πιο συγκεκριμένη εγγύηση ασφαλείας από τους Αμερικανούς για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας της συνθήκης του ΝΑΤΟ, ενώ τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εάν η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να την αποζημιώσει άμεσα. Σύμφωνα με την πρόταση των Ευρωπαίων, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αρθούν μόνο σταδιακά. 'Αλλες ρήτρες στο αμερικανικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης απελευθέρωσης όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι αποδεκτές.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top