Eπίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική ηγεσία δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί του σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεσπάσει, έναν πόλεμο χαμένο για όλους και ιδιαίτερα για τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέθαναν άσκοπα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με ισχυρή και σωστή ηγεσία στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω καθήκοντα για τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Sleepy Joe Biden, και έκτοτε έχει μόνο χειροτερέψει. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν ΝΟΘΕΥΤΕΙ & ΚΛΕΦΤΕΙ - το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί - δεν θα υπήρχε πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας, όπως δεν υπήρξε ούτε καν αναφορά σε αυτόν κατά την πρώτη μου θητεία. Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον Sleepy Joe σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία - κι έτσι συνεχίζεται.

Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεσπάσει, έναν πόλεμο χαμένο για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέθαναν τόσο άσκοπα. Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει δείξει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πουλούν τεράστια χρηματικά ποσά σε όπλα στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο Crooked Joe τα έδωσε όλα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν - συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» ποσών!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!».

Ζελένσκι: Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις ουκρανικές απόψεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του, διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις ουκρανικές απόψεις, σχολιάζοντας τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ουκρανών, των Αμερικανικών και των Ευρωπαίων στη Γενεύη.

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

The Ukrainian delegation is working in Geneva today, focused on finding doable solutions to end the war, restore peace, and guarantee lasting security. There have already been brief reports from our delegation members about the outcomes of their first meetings and talks.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», ανέφερε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.

