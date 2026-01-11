Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 12/01/2026 – 18/01/2026

Αυτή είναι μια εβδομάδα με έντονα θετική δυναμική στα ερωτικά, που συνδυάζει συναίσθημα, ρομαντισμό και ευκαιρίες για ουσιαστικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την αστρολόγο Άση Μπήλιου, θα έχουμε όψεις ευνοούν ξεκαθαρίσματα, ανανέωση και σταθερά βήματα στον έρωτα.

Η εβδομάδα ξεκινά με το απαιτητικό τετράγωνο Ήλιου-Χείρωνα στις 12/01/2026, φέρνοντας στην επιφάνεια ευαισθησίες και παλιά συναισθηματικά θέματα στις σχέσεις. Μπορεί να νιώσετε πιο εκτεθειμένοι και να ενεργοποιηθούν ανασφάλειες, όμως μέσα από την ειλικρίνεια δίνεται η ευκαιρία για ουσιαστική σύνδεση και ίαση πληγών.

Την ίδια ημέρα, η αντίθεση Ερμή-Δία φέρνει αισιοδοξία αλλά και έντονη επικοινωνία. Λόγια, μηνύματα και συζητήσεις μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους, να φέρουν εξομολογήσεις ή να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις. Η παγίδα βρίσκεται στην υπερβολή, καθώς μεγάλα λόγια ή υποσχέσεις που λέγονται πάνω στον ενθουσιασμό χρειάζονται μέτρο για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.

Από τις 15/01/2026 έως τις 17/01/2026, τα εξάγωνα της Αφροδίτης και του Ήλιου με τον Κρόνο, σε συνδυασμό με τα τρίγωνα με τον Ουρανό, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα θετικό σκηνικό για τα ερωτικά. Ευχάριστες εκπλήξεις, κεραυνοβόλοι έρωτες, αλλά και σχέσεις που μπορούν να αποκτήσουν ουσία και διάρκεια βρίσκονται στο προσκήνιο. Υπάρχει χώρος για σταθερότητα και σοβαρές αποφάσεις, χωρίς να χάνεται ο ενθουσιασμός. Ένα απρόσμενο γεγονός ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σας αναζωογονήσει.

Στις 17/01/2026, το εξάγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα ενισχύει τον ρομαντισμό και την τρυφερότητα. Αυτή η όψη ευνοεί τις βαθιές συναισθηματικές συνδέσεις, τις γλυκές στιγμές και την αίσθηση ότι ο έρωτας μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά. Με την Αφροδίτη να περνά στον Υδροχόο από τις 17/01/2026, τα ερωτικά αποκτούν πιο ελεύθερο και αυθεντικό χαρακτήρα. Η ανάγκη για φιλία, πνευματική σύνδεση και ισότητα γίνεται πιο σημαντική από το δράμα και την κτητικότητα. Στις 18/01/2026, η σύνοδος Ερμή-Άρη φέρνει έντονη επικοινωνία και ξεκάθαρες κουβέντες στις σχέσεις.

