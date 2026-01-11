Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.01.26 , 11:44 Μητσοτάκης: Η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη σε αυτόν τον νέο, άγριο κόσμο
11.01.26 , 11:23 Ο… επόμενος Σλούκας: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει ο Αταμάν στον ΠΑΟ!
11.01.26 , 11:00 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σύντομο επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο
11.01.26 , 10:58 «Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές» - Μήνυμα Μαδούρο μέσα από τη φυλακή
11.01.26 , 10:15 Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί
11.01.26 , 10:07 TractioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!
11.01.26 , 10:06 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 12/01/2026 – 18/01/2026
11.01.26 , 09:59 Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
11.01.26 , 09:17 Νέα απεργία για τα ταξί: «Χειρόφρενο» στις 13 και 14 Ιανουαρίου
11.01.26 , 09:03 Η τολμηρή Φροσύνη: Τα έφτιαξε με τον γιο του Αλή Πασά και αυτός τη σκότωσε
11.01.26 , 09:00 BMW Charging: Ο χρόνος και ο τρόπος φόρτισης είναι σε άλλο επίπεδο
11.01.26 , 08:58 Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 10°C
11.01.26 , 03:03 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιανουαρίου
11.01.26 , 00:10 Γλυκά Νερά: H στιγμή της σύλληψης του «υπαλλήλου» του ΔΕΔΔΗΕ
10.01.26 , 23:58 Προφητική η τελευταία ανάρτηση του άτυχου κυνηγού στην Κρήτη
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11/1 αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα με εκτεταμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για να την περιορίσουν. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση. 

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Το σημείο έχει καλύψει πυκνός καπνός, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί

*Φωτογραφίες: INTIME / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΚΟΡΩΠΙ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top