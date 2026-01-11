Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11/1 αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα με εκτεταμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για να την περιορίσουν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική, 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση.
Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Το σημείο έχει καλύψει πυκνός καπνός, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
*Φωτογραφίες: INTIME / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ