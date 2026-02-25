Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη

Τι εντυπωσίασε τη γνωστή παρουσιάστρια

25.02.26 , 08:20 Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Τατιάνα Στεφανίδου στο Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
  • Η Στεφανίδου μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της στο Instagram, εντυπωσιασμένη από το νέο αεροδρόμιο της πόλης.
  • Ο γάμος τους έγινε το 2003 σε στενό κύκλο στη Χαλκίδα, με 200 καλεσμένους.
  • Έχουν δύο παιδιά, τον Νικόλα και τη Λυδία, ενώ ο Ευαγγελάτος έχει έναν γιο από τον πρώτο του γάμο.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε επαγγελματικά τη δεκαετία του '90 και εξελίχθηκε σε προσωπική.

Μια σύντομη απόδραση εκτός συνόρων επέλεξαν η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ταξιδεύοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη.

Τατιάνα Στεφανίδου & Νίκος Ευαγγελάτος: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε...

Τατιάνα Στεφανίδου & Νίκος Ευαγγελάτος: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε... /Φωτογραφία Instagram

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, στιγμές από το ταξίδι αυτό, φωτογραφίες και βιντεάκια. 

Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στο Λονδίνο μαζί με τον γιο τους, Νικόλα

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Τατιάνα Στεφανίδου έγραψε: «Μετά το “αγαπητέ φίλε Κυριάκο, αγαπητέ Ταγίπ” είπαμε να πάμε κι εμείς μια βόλτα στους γείτονες. Είδαμε πρώτη φορά το νέο αεροδρόμιο. Σοκ και δέος!!! Φαραονική κατασκευή που όσα κι αν έχεις δει, σε αφήνει άφωνο».

Η ανάρτηση της Τατιάνας Στεφανίδου

Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσε, όπως αποκάλυψε η Τατιάνα Στεφανίδου, το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο χαρακτήρισε επιβλητικό κι εντυπωσιακό.

Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»

Η «Τάτι» ήπιε τα κρασάκια της με φόντο τον Βόσπορο!

Η «Τάτι» ήπιε τα κρασάκια της με φόντο τον Βόσπορο! /Φωτογραφία Instagram

Check-in για τον Νίκο Ευαγγελάτο

Check-in για τον Νίκο Ευαγγελάτο /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν και οι δύο μεσουρανούσαν στον χώρο της ενημέρωσης. Η σχέση τους ξεκίνησε επαγγελματικά, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν βαθύ προσωπικό δεσμό. Πριν παντρευτούν, ήταν ήδη μαζί για αρκετά χρόνια.

Τατιάνα Στεφανίδου: Η κόρη της, Λυδία Ευαγγελάτου, είναι το δώρο της!

Ο γάμος τους έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2003. Παντρεύτηκαν στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα της παρουσιάστριας. Ο γάμος έγινε σε σχετικά στενό κύκλο για τα δεδομένα της δημοσιότητάς τους, με περίπου 200 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν στενοί συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο. Η Τατιάνα Στεφανίδου φορούσε ένα κομψό νυφικό του οίκου Celia Kritharioti.

Τατιάνα Στεφανίδου & Νίκος Ευαγγελάτος στον γάμο τους το 2003

Τατιάνα Στεφανίδου & Νίκος Ευαγγελάτος στον γάμο τους το 2003 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Νικόλα και τη Λυδία Ευαγγελάτου, ενώ ο δημοσιογράφος έχει έναν μεγαλύτερο γιο τον Λάμπη, από τον πρώτο του γάμο με την αθλητικογράφο, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

