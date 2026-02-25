Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη

Μια σύντομη απόδραση εκτός συνόρων επέλεξαν η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ταξιδεύοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, στιγμές από το ταξίδι αυτό, φωτογραφίες και βιντεάκια.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Τατιάνα Στεφανίδου έγραψε: «Μετά το “αγαπητέ φίλε Κυριάκο, αγαπητέ Ταγίπ” είπαμε να πάμε κι εμείς μια βόλτα στους γείτονες. Είδαμε πρώτη φορά το νέο αεροδρόμιο. Σοκ και δέος!!! Φαραονική κατασκευή που όσα κι αν έχεις δει, σε αφήνει άφωνο».
Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσε, όπως αποκάλυψε η Τατιάνα Στεφανίδου, το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο χαρακτήρισε επιβλητικό κι εντυπωσιακό.
Θυμίζουμε ότι η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν και οι δύο μεσουρανούσαν στον χώρο της ενημέρωσης. Η σχέση τους ξεκίνησε επαγγελματικά, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν βαθύ προσωπικό δεσμό. Πριν παντρευτούν, ήταν ήδη μαζί για αρκετά χρόνια.
Ο γάμος τους έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2003. Παντρεύτηκαν στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα της παρουσιάστριας. Ο γάμος έγινε σε σχετικά στενό κύκλο για τα δεδομένα της δημοσιότητάς τους, με περίπου 200 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν στενοί συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο. Η Τατιάνα Στεφανίδου φορούσε ένα κομψό νυφικό του οίκου Celia Kritharioti.
Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Νικόλα και τη Λυδία Ευαγγελάτου, ενώ ο δημοσιογράφος έχει έναν μεγαλύτερο γιο τον Λάμπη, από τον πρώτο του γάμο με την αθλητικογράφο, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.