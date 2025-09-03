Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»

Πτυχές της σχέσης της με τον επί χρόνια σύζυγό της Νίκο Ευαγγελάτο αποκάλυψε η Τατιάνα Στεφανίδου σε νέα της συνέντευξη.

«Εγώ δε θα μπορούσα να συγκατοικήσω, ποτέ. Συζούμε, Είμαστε και οι δύο άνθρωποι με έντονο συναίσθημα, παθιαζόμαστε. Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Δεν ζούμε σ' ένα ροζ σύννεφο όπου όλα είναι μέλι -γάλα και δεν υπάρχουν εντάσεις. Υπάρχουν περίοδοι που με τον άνθρωπό σου μπορεί να ψυχρανθείς, να τσακωθείς, αλλά συμβατικά δεν θα μπορούσα να ζήσω ούτε εγώ ούτε εκείνος», ανέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου μιλώντας στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Νίκο Γεωργιάδη.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου με τους γιους τους Νέα Φιλαδέλφεια-OPAP ARENA/ φωτογραφία από NDP

«Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ ευθεία γραμμή. Υπήρξαν και περίοδοι που ήμασταν σαν να είχαμε πρωτογνωριστεί. Είναι μια ζωντανή σχέση όμως. Με πολλή δουλειά. Γίνεται κατά καιρούς ένα "restart" κυρίως από μένα γιατί οι άντρες έχουν μάθει από τις μητέρες τους να μην προσπαθούν πολύ» πρόσθεσε.

Για τον χαρακτηρισμό του συζύγου της ως «παραδοσιακή» γυναίκα, η Στεφανίου είπε: «Είμαστε μια γενιά που έχουμε μεγαλώσει με πατριαρχία. Σε αυτό το μοντέλο μαθαίνεις να λειτουργείς όταν κάνεις οικογένεια και ξέρεις ότι όταν πας να το αλλάξεις δεν θα λειτουργήσει. Εσύ μπορεί να θέλεις να το αλλάξεις, αλλά υπάρχει και ο άλλος που έχει μεγαλώσει με αυτό τον συγκεκριμένο τρόπο και δεν έχει φανταστεί να ζει σε ένα άλλο μοντέλο. Αν πιστεύεις πολύ στον θεσμό της οικογένειας, παίρνεις την απόφαση να ζήσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η κοινωνία έχει εξελιχθεί, τα νέα ζευγάρια μοιράζονται περισσότερα πράγματα. Χαίρομαι που καταρρίπτονται τα στερεότυπα, αλλά όταν μια σχέση έχει ξεκινήσει πριν από 27 χρόνια με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δεν αλλάζει στη μέση. Αν πας να το κάνεις, απλά διαλύεται. Σήμερα οι άντρες συμμετέχουν πιο πολύ στο μεγάλωμα των παιδιών – θα κάνουν το παιδί μπάνιο, θα ξυπνήσουν κι εκείνοι τη νύχτα να το αλλάξουν. Είναι πιο συμμετοχικός πια ο γάμος και αυτό είναι πολύ ωραίο. Εύχομαι η κόρη μου να ακολουθήσει αυτό το νέο μοντέλο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τατιάνα Στεφανίδου αποκάλυψε τη χρονική στιγμή που έμειναν μόνοι τους στο σπίτι με τον παρουσιαστή, μετά την αποχώρηση των παιδιών τους για σπουδές.

«Μόνοι μας μείναμε από τα περασμένα Χριστούγεννα γιατί ζούσε μαζί μας ο μεγάλος γιος του Νίκου ο Λάμπης ο οποίος είχε ζητήσει να μείνει μαζί μας από τα 13 του και τώρα είναι 29. Σκέψου ότι η Λυδία τώρα μπαίνει στο 4ο έτος. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε» αποκάλυψε.