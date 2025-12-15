«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από την εκπομπή του την Κυριακή, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά σε πασίγνωστο τραγουδιστή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής άφησε σαφείς αιχμές ήδη από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μιλώντας για μια υπόθεση που προετοιμάζεται εδώ και καιρό και η οποία αφορά σε σεξουαλική παρενόχληση.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βγήκε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, όπου και έδωσε περισσότερες πληροφορίες, ξεκαθαρίζοντας πως η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη.

Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν τραγουδιστή εξαιρετικά γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική. Παράλληλα, επεσήμανε ότι εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα, καθώς και έμπειροι νομικοί, ενώ η έρευνα έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η υπόθεση δε βγήκε νωρίτερα στη δημοσιότητα ακριβώς επειδή έπρεπε να γίνει ενδελεχής προετοιμασία, με σεβασμό τόσο προς τα φερόμενα θύματα όσο και προς τη διαδικασία της Δικαιοσύνης.

Χαρακτηριστικά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Η καταγγελία είναι για παρενόχληση σε έναν πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή. Από τους πολύ αγαπητούς… Ο τραγουδιστής είναι ο θύτης. Θα καταγγελθούν τις επόμενες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, μία σειρά πράξεων… Η βαρύτητα της οποίας, δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει, αλλά η πράξη είναι πράξη. Υπάρχουν αρκετές από αυτές, κατά πως φαίνεται. Έφτασε η ώρα τώρα… Ήταν παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης σε ένα άτομο που δε θα το ήθελε να το κάνει. Ίσως είναι και παραπάνω από δύο.»

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να φωτογραφίσει πρόσωπα ή καταστάσεις πριν ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία, τονίζοντας πως η υπόθεση θα γίνει γνωστή δημόσια μέσα στην εβδομάδα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες.»

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του χώρου, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση και κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.