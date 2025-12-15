Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που συνελήφθη για το πλοίο με την κοκαΐνη

Στο επίκεντρο διεθνούς υπόθεσης διακίνησης κοκαΐνης βρίσκεται ο διαβόητος πλοιοκτήτης, γνωστός στις αρχές ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ». Ο επιχειρηματίας, με δραστηριότητα στη ναυτιλία και τον τουρισμό, συνελήφθη στην Κατερίνη, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Πρόκειται για πρόσωπο παλιό γνώριμο της ελληνικής και διεθνούς Δικαιοσύνης, καθώς το 2004 είχε συλληφθεί ως εγκέφαλος μεταφοράς 5,4 τόνων κοκαΐνης με πλοίο ιδιοκτησίας του. Τότε είχε καταδικαστεί σε ισόβια στη Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα η ποινή του μετατράπηκε σε 22 χρόνια. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος προκαλώντας, τότε, αντιδράσεις.

Η νέα υπόθεση αφορά μεταφορά τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων που εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η μεγάλη διεθνής επιχείρηση που έφτασε στον «Έλληνα Εσκομπάρ»

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το πλοίο ξεκίνησε από τη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Λατινική Αμερική, όπου φέρεται να φόρτωσε κοκαΐνη και να πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς την Ευρώπη. Μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές, το πλοίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό σε συνεργασία με την αμερικανική DEA, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Παράλληλα, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων στους πέντε. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος.

Η ποσότητα της κοκαΐνης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φορτίο περίπου 7 τόνων!

Άγνωστος παραμένει και ο τελικός προορισμός του φορτίου.

Το πλοίο ρυμουλκείται με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και αναμένεται να οδηγηθεί σε λιμάνι της Γαλλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.