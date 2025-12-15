Επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και τη Διοίκηση και στελέχη του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας υποδέχτηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας.
Όλοι μαζί επισκέφθηκαν τμήματα του Νοσοκομείου και μίλησαν με γονείς, ιατρικό προσωπικό και παιδιά, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτινές αυτές ημέρες, ενώ ο Υπουργός Υγείας μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται.
Η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε για τη στήριξη στα παιδιά και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς υγεία, αγάπη και σύντομα να βρίσκονται σπίτια τους.
Ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του συνεχάρη την κυρία Βαρδινογιάννη για το σπουδαίο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ και τη μακροχρόνια προσφορά στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.