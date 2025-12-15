Επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και τη Διοίκηση και στελέχη του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας υποδέχτηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας.

Όλοι μαζί επισκέφθηκαν τμήματα του Νοσοκομείου και μίλησαν με γονείς, ιατρικό προσωπικό και παιδιά, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτινές αυτές ημέρες, ενώ ο Υπουργός Υγείας μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε για τη στήριξη στα παιδιά και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς υγεία, αγάπη και σύντομα να βρίσκονται σπίτια τους.

Ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του συνεχάρη την κυρία Βαρδινογιάννη για το σπουδαίο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ και τη μακροχρόνια προσφορά στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου.