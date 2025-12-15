Επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Αλεξάνδρα «βραχυκύκλωσε» στα Μαθηματικά
15.12.25 , 19:33 BMW Group Hellas: Στηρίζει τα άτομα με άνοια
15.12.25 , 19:25 Η κλιματική αλλαγή σε πρώτο πλάνο: Οι πιο «επιδραστικές» εικόνες του AP
15.12.25 , 19:05 Cash or Trash: Το αντικείμενο του Ρωμανού δίχασε τους αγοραστές
15.12.25 , 18:39 Άρης Μουγκοπέτρος μετά το σοκαριστικό τροχαίο – «Ο τροχός γυρίζει»
15.12.25 , 18:34 Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
15.12.25 , 17:56 Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του
15.12.25 , 17:54 Πρώην Παίκτης Ριάλιτι Ξυλοκόπησε Ασφαλιστή
15.12.25 , 17:46 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση
15.12.25 , 17:45 Επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων
15.12.25 , 17:43 Είδαμε την παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή
15.12.25 , 17:35 Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
15.12.25 , 17:15 Έρχεται «Προσωπικός Αριθμός» και στα ακίνητα
15.12.25 , 17:02 Φοινικούντα: Έρχονται νέα εντάλματα - Δύο γυναίκες στο «κάδρο» της έρευνας
15.12.25 , 16:53 Εκτός ελέγχου σχολείο στη Γλυφάδα: Εμπρησμοί & βανδαλισμοί σε αίθουσες
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Κουτσόπουλος: «Είστε οι δύο του μεγάλου τελικού της Φάρμας» - Sneak Preview
Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Καιρός: Βροχές και χιόνια μέχρι τα Χριστούγεννα – Απανωτές κακοκαιρίες
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη Στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους και τη Διοίκηση και στελέχη του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας υποδέχτηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας.

Όλοι μαζί επισκέφθηκαν τμήματα του Νοσοκομείου και μίλησαν με γονείς, ιατρικό προσωπικό και παιδιά, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτινές αυτές ημέρες, ενώ ο Υπουργός Υγείας μοίρασε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Η κυρία Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε για τη στήριξη στα παιδιά και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά και τους γονείς υγεία, αγάπη και σύντομα να βρίσκονται σπίτια τους.

Ο Υπουργός Υγείας από την πλευρά του συνεχάρη την κυρία Βαρδινογιάννη για το σπουδαίο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ και τη μακροχρόνια προσφορά στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
«ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ»
 |
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top