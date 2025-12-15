BMW Group Hellas: Στηρίζει τα άτομα με άνοια

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και 1 στους 5 άνω των 80 θα αναπτύξουν κάποια μορφή άνοιας, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να είναι η πιο συχνή. Μόνο στην Ελλάδα, υπολογίζονται περίπου 250.000 άτομα που ζουν με άνοια και 350.000 με ήπια γνωστική διαταραχή, προστάδιο της άνοιας. Ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης επεκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα ως φροντιστές.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί σήμερα έναν δυναμικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για άτομα που ζουν με άνοια και τις οικογένειές τους. Το έργο της περιλαμβάνει Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, κατ’ οίκον υπηρεσίες, συμβουλευτικούς σταθμούς, εκπαίδευση φροντιστών, δράσεις ευαισθητοποίησης και ερευνητικά προγράμματα.

«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με το BMW Group στην Ελλάδα για να ενισχύσουμε περαιτέρω την υποστήριξη που παρέχουμε στα άτομα με άνοια και στους φροντιστές τους», δήλωσε η κυρία Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών».

Το BMW Group Hellas δεσμεύεται να συμβάλλει θετικά στις κοινότητες που εξυπηρετεί. «Η αφοσίωση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών στην υποστήριξη των ατόμων που ζουν με άνοια ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες μας για κοινωνική ευθύνη και δέσμευση στην κοινότητα. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε αυτό το σημαντικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους», δήλωσε ο κύριος Christopher Puth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas.

Η συνεργασία του BMW Group Hellas και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την πολύπλοκη και απαιτητική αυτή νόσο. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση και συμμετοχή εργαζομένων του BMW Group σε σημαντικές δράσεις του Οργανισμού που ενισχύουν τη φροντίδα ατόμων με άνοια στην Ελλάδα.