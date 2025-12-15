Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι ιδιοκτήτες φορτηγών από την Κυριακή

Θα παρατάξουν τα φορτηγά τους δεξιά και αριστερά των δρόμων

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/12/2025)
Στον χορό των κινητοποιήσεων αποφάσισαν να μπουν στο τέλος της εβδομάδας και οι ιδιοκτήτες φορτηγών. Προειδοποιούν την κυβέρνηση πως η αγορά θα παραλύσει μέσα στις γιορτές, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται αμείωτος ο «γολγοθάς» των επαγγελματιών οδηγών στις παρακαμπτήριες οδούς, σε όλη τη χώρα. 

Κυρανάκης: Συζητάμε την απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 7 έως 10 π.μ.

«Χειρόφρενο» επ' αόριστον έχουν αποφασίσει να τραβήξουν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου οι ιδιοκτήτες των 40.000 φορτηγών. Όπως δηλώνει αποκλειστικά ο πρόεδρος τους στο STAR, θα παρατάξουν τα φορτηγά τους δεξιά και αριστερά των δρόμων, χωρίς όμως να τους κλείσουν, όπως έχουν κάνει οι αγρότες με τα τρακτέρ τους.  

«Δεν έχει καμία σχέση με τους αγρότες. Είναι προβλήματα καθημερινότητας εδώ και χρόνια. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση με χαμηλά επιτόκια και επιδοτήσεις», λέει ο Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος.

Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζεται η «Οδύσσεια» των εμπορευματικών μεταφορών, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών για ν' αποφύγουν τα μπλόκα είναι αναγκασμένοι να κινούνται για πολλά χιλιόμετρα σε παρακαμπτήριες οδούς. 

Ο κύριος Χρήστος κάνει καθημερινά με τα δικά του αυτή τη διαδρομή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μεγάλα άσε με τον ίδιο τι λέει...

«Αθήνα-Θεσσαλονίκη κάνουμε 11 h κάθε μέρα. Περνάμε τώρα τσίμα-τσίμα, καθρέφτη με καθρέφτη. Τώρα που βλέπετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Αν θα είχαμε αυτή τη στιγμή νταλίκα θα έπρεπε να πάμε στο χωματόδρομο μπροστά για να περάσω κοίταξε εκεί...». 

Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά

Οδηγός φορτηγού: «Μια απόσταση 2 ωρών την κάνουμε σε 4 ώρες»

Άγχος για να φτάσουν τα προϊόντα στο προορισμό τους γιατί σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν ρήτρες και ατελείωτη ταλαιπωρία αυτά βιώνουν οι οδηγοί φορτηγών τις τελευταίες ημέρες λόγω των αγροτικών μπλόκων 

«Μια διαδρομή που την κάνατε σε 1 1/2 και 2 h τώρα πόσο την κάνετε; Σε 4 ώρες!», λέει οδηγός. 

Η επίπτωση από τα μπλόκα στο λιανεμπόριο, τις μεταφορές, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, υπολογίζεται από 31 ως 45 εκ ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για διάστημα πάνω από 20 ημέρες κινητοποιήσεων, ο λογαριασμός ξεπερνά σωρευτικά τα 800 εκ. ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε τώρα και τις απώλειες Φ.Π.Α. και εισφορών τότε ο λογαριασμός φθάνει ή ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ.


 

