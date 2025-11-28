Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις

Μέσα σε ένα τριήμερο μπαράζ, από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, οι αστυνομικοί των ειδικών Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) «ξεσκόνισαν» εκατοντάδες βαρέα οχήματα, εστιάζοντας κυρίως στο οδικό δίκτυο των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ασπροπύργου.

Ο απολογισμός της επιχείρησης προκαλεί αίσθηση, καθώς σε σύνολο 197 ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 614 παραβάσεις, αριθμός που αποκαλύπτει το μέγεθος της παραβατικότητας στον κλάδο των μεταφορών. Τη «μερίδα του λέοντος» κατέλαβε η καταστρατήγηση των κανονισμών για την κόπωση των οδηγών, καθώς οι αστυνομικοί κατέγραψαν 588 παραβάσεις που αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης, ζήτημα που αποτελεί συχνά αιτία σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

