Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις

Μέσα σε μόλις τρία 24ωρα σε ελέγχους σε Βάρη και Ασπρόπυργο

28.11.25 , 19:00 Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις
28.11.25 , 18:35 Δολοφονία Σαλαμίνα: Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο - Προφυλακιστέα η 46χρονη
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
τροχαία έλεγχοι σε φορτηγό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα σε ένα τριήμερο μπαράζ, από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, οι αστυνομικοί των ειδικών Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) «ξεσκόνισαν» εκατοντάδες βαρέα οχήματα, εστιάζοντας κυρίως στο οδικό δίκτυο των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ασπροπύργου.

Ο απολογισμός της επιχείρησης προκαλεί αίσθηση, καθώς σε σύνολο 197 ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 614 παραβάσεις, αριθμός που αποκαλύπτει το μέγεθος της παραβατικότητας στον κλάδο των μεταφορών. Τη «μερίδα του λέοντος» κατέλαβε η καταστρατήγηση των κανονισμών για την κόπωση των οδηγών, καθώς οι αστυνομικοί κατέγραψαν 588 παραβάσεις που αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης, ζήτημα που αποτελεί συχνά αιτία σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
 |
ΦΟΡΤΗΓΑ
 |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 |
NEWPOST
