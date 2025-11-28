Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του είχε αναφερθεί νωρίτερα δημοσίευμα του Bloomberg.

Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Στην ψηφοφορία κάθε χώρα της Ευρωζώνης έχει από μία ψήφο ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλα πολιτικά αξιώματα στην ΕΕ ο πρόεδρος του Eurogroup δεν είναι «αποκλειστικής απασχόλησης». Αντιθέτως πρέπει να είναι εν ενεργεία Υπουργός Οικονομικών και ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά του και στα δύο αξιώματα



