Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup

Στη σύνοδο των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου η εκλογή

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Κυριάκος Πιερρακάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Στο ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του είχε αναφερθεί νωρίτερα δημοσίευμα του Bloomberg. 

Η ψηφοφορία αναμένεται να  διεξαχθεί στην επόμενη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. 

Τι ζήτησε το Eurogroup από την Ελλάδα 

Στην ψηφοφορία κάθε χώρα της Ευρωζώνης έχει από μία ψήφο ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλα πολιτικά αξιώματα στην ΕΕ ο πρόεδρος του Eurogroup  δεν είναι «αποκλειστικής απασχόλησης». Αντιθέτως πρέπει να είναι εν ενεργεία Υπουργός Οικονομικών και ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά του και στα δύο αξιώματα   


 

