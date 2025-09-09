Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες

Για Εισόδημα Έως 20.000 Ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς επιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
09.09.25 , 20:31 Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα
09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
09.09.25 , 20:07 Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
09.09.25 , 19:59 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
09.09.25 , 19:53 Γερμανία: Σαμποτάζ η διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο;
09.09.25 , 19:28 Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
09.09.25 , 19:23 Oι 12 λόγοι που τα ζώδια λατρεύουν την Παρθένο
09.09.25 , 19:13 Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες
09.09.25 , 18:50 Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
09.09.25 , 18:47 Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ
09.09.25 , 18:40 Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα
09.09.25 , 18:25 Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
09.09.25 , 18:09 Νεκρό βρέφος - Πάτρα: Και 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας στο νοσοκομείο
09.09.25 , 17:22 Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, photo Ευρωκίνηση, βίντεο ΕΡΤ
Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνάντηση με το προεδρείο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, μετά τις πρόσφατες εξεγγελίες στη ΔΕΘ Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Υφυπουργοί κ. Θ. Πετραλιάς και κ. Γ. Κώτσηρας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής κ. Χ. Μήλιου.

ΔΕΘ: Πόσα θα κερδίσουν νέοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύτεκνοι

Από την πλευρά της Συνομοσπονδίας παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Θωμάς Γιαννιώτης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Σταμούλης, η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα-Ινές Αγγελή και ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρίκος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και αναπληρωτής ταμίας.

Ήταν η δεύτερη συνάντηση του Υπουργού με το προεδρείο της ΑΣΠΕ, κατά την οποία παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα βασικά μέτρα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορούν τους πολύτεκνους. Ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί εξήγησαν αναλυτικά την αρχιτεκτονική του νέου φορολογικού συστήματος, το οποίο έχει ως παρονομαστή το Δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Όπως εξήγησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οφέλη δεν θα έχουν μόνο οι πολύτεκνοι που είναι μισθωτοί αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο φόρος και σε αυτήν την κατηγορία πολιτών θα είναι μηδενικός για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Τι αλλάζει για τους πολύτεκνους από το 2025 - Τα «προνόμια» των τρίτεκνων

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

Μηδενισμός συντελεστών φόρου έως τα 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους

Μηδενισμός συντελεστών φόρου έως τα 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους (πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)  

«Είχαμε τη μεγάλη χαρά με το οικονομικό επιτελείο σήμερα να υποδεχτούμε τους πολύτεκνους εδώ, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε μεταξύ μας. Η πρώτη ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον μήνα Ιούνιο, εάν δεν κάνω λάθος. Η γενική κατεύθυνση είναι αυτή η οποία δόθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας αλλάζει. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση και τη μεγάλη ανάγκη ανταπόκρισης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία συναντά η χώρα μας σε σχέση με τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Μία φορολογική μεταρρύθμιση δεν επιλύει από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα αναγνώρισης αυτού του προβλήματος και αφαίρεσης βαρών από τις πλάτες των πολυτέκνων, από τις πλάτες χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας».

Βύρων Κοτζαμάνης: «Ολόκληροι νομοί στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) κ. Θωμάς Γιαννιώτης αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα στελέχη του Υπουργείου για την δεύτερη πρόσκληση να επισκεφτούν το Υπουργείο, τόνισε:


«Να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό για μια φορολογική οικογενειακή πολιτική είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η δημογραφική πολιτική δεν ολοκληρώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια δημογραφική πολιτική, θέτοντας τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη μιας πολύτεκνης οικογένειας, η οποία θα έχει πλέον τις προϋποθέσεις να διαβιώσει σωστά».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
 |
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
 |
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top