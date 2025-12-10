Σμαράγδα Καρύδη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της & το παράπονο

Η Σμαράγδα Καρύδη χαλαρή και ευδιάθετη μίλησε για τη μεγάλη αναγνώριση που δεν έλαβε ο πατέρας της, Ντίνος Καρύδης, καθώς και για την υπερπροστατευτικότητα που έδειχνε εκείνος όταν αναφερόταν δημόσια στην ίδια.

«Το ταλέντο του μπαμπά μου ήταν παραπάνω από την αναγνώριση που έλαβε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχε τον χαρακτήρα να διεκδικήσει περισσότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει μακριά με μικρότερο ταλέντο κι άλλοι που δεν πήγαν μακριά ενώ ήταν τεράστια ταλέντα γιατί δεν ήταν καλοί manager», είπε αρχικά η τηλεοπτική Πηνελόπη Μουρίκη από τη σειρά του Star IQ 160 στο «The 2night Show».

Και συνέχισε: «Αυτό που μένει από τον άνθρωπο είναι η ψυχή του και το κοινό το αντιλαμβάνεται μέσα στα χρόνια. Νομίζω ότι όλοι θυμούνται τον πατέρα μου ως καλό άνθρωπο».

Αναφερόμενη στη σχέση τους, η ηθοποιός σημείωσε: «Ήταν χαζομπαμπάς. Ασχολούταν με εμένα παραπάνω από όσο θα ήθελα στον δημόσιο λόγο. Έμαθα πράγματα από τους γονείς μου στην υποκριτική, ήταν βοηθητικό αλλά με δυσκόλεψε γιατί δεν είχα άγνοια κινδύνου, είχα άμυνες στην αρχή».

Ο Ντίνος Καρύδης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024, σε ηλικία 85 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ στο παρελθόν είχε υποστεί και έμφραγμα.