Φάρμα: Αντρέας, Δημήτρης και Λευτέρης στον Ημιτελικό!

Η βραδιά στη «Φάρμα» ήταν γεμάτη ένταση, συναισθήματα και ανατροπές, καθώς μετά τη σκληρή μονομαχία στον Αχυρώνα, η Ζωή ήταν εκείνη που αποχώρησε από το παιχνίδι. Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα απέναντι στον Ανδρέα, η παίκτρια που αποτέλεσε μια από τις πιο σταθερές, θετικές και αγαπητές παρουσίες της φετινής σεζόν, αποχαιρέτησε τη Φάρμα και τους συμπαίκτες της, φτάνοντας μέχρι την τελική τετράδα.

Τα λόγια της Ζωής στην αποχώρησή της

Συγκινημένη αλλά περήφανη, η Ζωή δήλωσε πως φεύγει «κερδισμένη», έχοντας ξεπεράσει τα όριά της και αποδεικνύοντας στον εαυτό της ότι μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερα από όσα πίστευε. «Έφτασα πιο μακριά απ’ όσο περίμενα. Νιώθω πολύ δυνατή και περήφανη», ανέφερε, ευχαριστώντας όλους όσους μοιράστηκαν μαζί της αυτή τη διαδρομή.

Οι συμπαίκτες της μίλησαν με αγάπη για εκείνη, κάνοντας αναφορές στις στιγμές που έζησαν μαζί, στις παρεξηγήσεις που ξεπεράστηκαν και φυσικά… στο διάσημο lip gloss της που είχε γίνει running joke μέσα στο παιχνίδι.

Με την αποχώρησή της, έμειναν πλέον μόνο τρεις παίκτες στη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου.

Οι Τρεις Μεγάλοι Φιναλίστ

Μετά από εβδομάδες έντονης συμβίωσης, δοκιμασιών, συμμαχιών, ανατροπών και προσωπικών μεταμορφώσεων, οι τρεις παίκτες που συνεχίζουν τα τελευταία 100 μέτρα είναι ο Ανδρέας, ο Δημήτρης και ο Λευτέρης!

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στο τρέιλερ: «Οι τρεις καλύτεροι συνεχίζετε τα τελευταία 100 μέτρα για το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!».

Και πλέον το ταξίδι φτάνει στο τέλος του.

Δευτέρα 15/12: Ο Ημιτελικός της Φάρμας

Στον ημιτελικό της Δευτέρας θα κριθούν όλα. Δύο από τους τρεις παίκτες θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στον Μεγάλο Τελικό, μέσα από απαιτητικές δοκιμασίες σωματικής δύναμης, ισορροπίας, αντοχής αλλά και στρατηγικής.

Οι εντάσεις αναμένεται να χτυπήσουν κόκκινο, καθώς οι παίκτες βρίσκονται ένα βήμα πριν το φινάλε και το άγχος της πρόκρισης θα είναι έντονο.

Τρίτη 16/12: Ο Μεγάλος Τελικός της Φάρμας

Η κορύφωση της σεζόν έρχεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Οι δύο φιναλίστ θα αναμετρηθούν στη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική δοκιμασία της χρονιάς, με στόχο το έπαθλο: 50.000 ευρώ και τον τίτλο του Μεγάλου Νικητή της Φάρμας 2025

Στον τελικό θα δούμε δυνατές στιγμές, προσωπικές εξομολογήσεις, flashbacks αλλά και τη στιγμή που ένας από τους δύο θα σηκώσει το τρόπαιο.