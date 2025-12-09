Φάρμα: Αντρέας, Δημήτρης και Λευτέρης στον Ημιτελικό!

Την Τρίτη 16/12 ο μεγάλος τελικός της Φάρμας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Δεκεμβρίου
09.12.25 , 23:55 Κωνσταντίνα Φυλακτάτη: Viral τα βίντεο της αγρότισσας στο TikTok
09.12.25 , 23:55 Χριστίνα Παππά: Oι αινιγματικές «γαμήλιες» φωτογραφίες- Παντρεύεται τελικά;
09.12.25 , 23:40 Φάρμα: Αντρέας, Δημήτρης και Λευτέρης στον Ημιτελικό!
09.12.25 , 23:25 Η Ζωή αποχαιρέτησε τη Φάρμα!
09.12.25 , 23:05 Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;
09.12.25 , 22:49 Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»
09.12.25 , 22:44 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες
09.12.25 , 22:17 Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο»
09.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
09.12.25 , 22:05 Φάρμα: Ο Λευτέρης επέλεξε τον δεύτερο μονομάχο!
09.12.25 , 22:00 Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»
09.12.25 , 21:58 Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού
09.12.25 , 21:50 Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
09.12.25 , 21:50 Φάρμα: Ποιος κέρδισε τη δοκιμασία του "Τροχού της Φρίκης";
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Έντονο το αίσθημα της κόπωσης - Ποιοι επηρεάζονται;
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Δεκεμβρίου
Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 09.12.25, 23:32
Φάρμα Ημιτελικός Trailer 15/12/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η βραδιά στη «Φάρμα» ήταν γεμάτη ένταση, συναισθήματα και ανατροπές, καθώς μετά τη σκληρή μονομαχία στον Αχυρώνα, η Ζωή ήταν εκείνη που αποχώρησε από το παιχνίδι. Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα απέναντι στον Ανδρέα, η παίκτρια που αποτέλεσε μια από τις πιο σταθερές, θετικές και αγαπητές παρουσίες της φετινής σεζόν, αποχαιρέτησε τη Φάρμα και τους συμπαίκτες της, φτάνοντας μέχρι την τελική τετράδα.

Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;

Τα λόγια της Ζωής στην αποχώρησή της

Συγκινημένη αλλά περήφανη, η Ζωή δήλωσε πως φεύγει «κερδισμένη», έχοντας ξεπεράσει τα όριά της και αποδεικνύοντας στον εαυτό της ότι μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερα από όσα πίστευε. «Έφτασα πιο μακριά απ’ όσο περίμενα. Νιώθω πολύ δυνατή και περήφανη», ανέφερε, ευχαριστώντας όλους όσους μοιράστηκαν μαζί της αυτή τη διαδρομή.

Η Ζωή αποχαιρέτησε τη Φάρμα!

αποχωρησε η ζωή

Οι συμπαίκτες της μίλησαν με αγάπη για εκείνη, κάνοντας αναφορές στις στιγμές που έζησαν μαζί, στις παρεξηγήσεις που ξεπεράστηκαν και φυσικά… στο διάσημο lip gloss της που είχε γίνει running joke μέσα στο παιχνίδι.

Με την αποχώρησή της, έμειναν πλέον μόνο τρεις παίκτες στη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου.

Οι Τρεις Μεγάλοι Φιναλίστ

Μετά από εβδομάδες έντονης συμβίωσης, δοκιμασιών, συμμαχιών, ανατροπών και προσωπικών μεταμορφώσεων, οι τρεις παίκτες που συνεχίζουν τα τελευταία 100 μέτρα είναι ο Ανδρέας, ο Δημήτρης και ο Λευτέρης!

φιναλιστ φαρμα

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στο τρέιλερ: «Οι τρεις καλύτεροι συνεχίζετε τα τελευταία 100 μέτρα για το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!».

Και πλέον το ταξίδι φτάνει στο τέλος του.

Δευτέρα 15/12: Ο Ημιτελικός της Φάρμας

Στον ημιτελικό της Δευτέρας θα κριθούν όλα. Δύο από τους τρεις παίκτες θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στον Μεγάλο Τελικό, μέσα από απαιτητικές δοκιμασίες σωματικής δύναμης, ισορροπίας, αντοχής αλλά και στρατηγικής.

Οι εντάσεις αναμένεται να χτυπήσουν κόκκινο, καθώς οι παίκτες βρίσκονται ένα βήμα πριν το φινάλε και το άγχος της πρόκρισης θα είναι έντονο.

Τρίτη 16/12: Ο Μεγάλος Τελικός της Φάρμας

Η κορύφωση της σεζόν έρχεται την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Οι δύο φιναλίστ θα αναμετρηθούν στη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική δοκιμασία της χρονιάς, με στόχο το έπαθλο: 50.000 ευρώ και τον τίτλο του Μεγάλου Νικητή της Φάρμας 2025

Στον τελικό θα δούμε δυνατές στιγμές, προσωπικές εξομολογήσεις, flashbacks αλλά και τη στιγμή που ένας από τους δύο θα σηκώσει το τρόπαιο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top