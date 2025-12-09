Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;

Ο Λευτέρης επέλεξει για Μονομάχο τη Ζωή, την τελευταία γυναίκα που παρέμεινε στη Φάρμα, η οποία αγωνίστηκε στον Αχυρώνα με τον Ανδρέα.

Ο Δημήτρης έδινε οδηγίες στην παίκτρια, ενώ ο Λευτέρης στον Ανδρέα. Η Ζωή έκανε το λάθος και της έπεσαν τα τουβλάκια της, δίνοντας το προβάδισμα στον συμπαίκτη της. Ο Ανδρέας κράτησε την ισορροπία και χτύπησε πρώτος την κουδούνα, κερίζοντας τη δοκιμασία.

«Χάρηκα πάρα πολύ, ήρθε το 3-1. Θεωρώ ότι κέρδισα μία από τις καλύτερες παίκτριες που έχουν περάσει από τη Φάρμα. Από τις καλύτερες γυναίκες, ήταν η μοναδική που έμεινε. Αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει, με ποιο αγοράκι θα παίξω, για να δούμε...», είπε στο cue του ο Ανδρέας.

«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Από τη μία στεναχωριέμαι που φεύγω κι από την άλλη νιώθω πάρα πολύ γεμάτη. Έχω περάσει εδώ μέσα τόσες πολλές δυσκολίες, έχω γεμίσει φουλ εμπειρίες, καλές στιγμές, κακές στιγμές. Έχω δεθεί με άτομα που δεν περίμενα ότι θα έρθω κοντά και όσο μακριά κι αν είσαι με κάποιους, όταν έχει τη στιγμή ουσιαστικά να τους αποχωριστείς κι έχετε περάσει μαζί τόσο καιρό, είναι ακόμη και τότε δύσκολο», είπε η Ζωή στο cue της.

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε «συγχαρητήρια» στον Ανδρέα

«Νομίζω ότι σήμερα, γιατί είδαμε και χθες τον Ανδρέα στη συγκεκριμένη δοκιμασία, το κρυφό όπλο του, ο άσος στο μανίκι του, ήταν η ταχύτητα που κινήθηκε σήμερα σε αυτήν τη δοκιμασία, κι εν τέλει κατάφερε να κερδίσει το τρίτο πόντο που χρειαζόταν για να περάσει στον φετινό ημιτελικό. Μπράβο, Ανδρέα!», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έπαιξα μία από τις καλύτερες γυναίκες που πέρασα από τη Φάρμα. Μπράβο της. Χαίρομαι που έπαιξα μαζί της», απάντησε ο Ανδρέας στον παρουσιαστή που τον ρώτησε πώς αισθάνεται. «Χαίρομαι που έπαιξα με τον Ανδρέα. Είχα λυσσάξει να παίξω με τον Ανδρέα, αλλά που να ξέρω τι θα με βρει. Προσπάθησε πολύ. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Πολύ καλά. Και τώρα ο τελικός είναι ανάμεσα σε άντρες ξεκάθαρα!», είπε η Ζωή, με τον Λεωνίδα να σχολιάζει με χιούμορ: «Τα φάγατε τα κορίτσια, όλοι οι μαντραχαλαίοι είναι πάνω».

Φάρμα: Ο Λευτέρης χάρηκε που κέρδισε ο φίλος του ο Ανδρέας

Ο Ανδρέας έσπασε το σχοινί κι έσπασε τη στάμνα της Ζωής που αποχωρεί από τη Φάρμα. «Μεγάλη χαρά που κέρδισε ο Αντρίκος σήμερα στο δωμάτιο. Θα έχω παρέα πάλι, θα ξυπνήσουμε χαλαροί το πρωί, θα πούμε τις μπουρδες μας. Μου δίνει μεγάλη δύναμη αυτό να συνεχίσω», σχολίασε ο Λευτέρης για τη νίκη του φίλου του. «Αντρική υπόθεση πλέον», είπε ο Δημήτρης.

