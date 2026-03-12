Ιωάννα Τούνη: Το υπερηχογράφημα και οι ευχές για εγκυμοσύνη!

«Καλέ, χίλια μηνύματα σε ένα λεπτό!» - Τι ξεκαθάρισε η influencer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 11:06 Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»
12.03.26 , 10:56 Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
12.03.26 , 10:45 Βασίλης Σπανούλης: Αποχώρησε από τη Μονακό - Ποια είναι η νέα του ομάδα
12.03.26 , 10:44 Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν δοκιμάζει όπλα μαζί με τον πατέρα της
12.03.26 , 10:42 Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
12.03.26 , 10:28 Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Με τον γιο τους στο Σικάγο!
12.03.26 , 10:23 The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3
12.03.26 , 10:19 Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»
12.03.26 , 10:10 Κλειστός σήμερα ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» από τις 17:30
12.03.26 , 10:09 Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
12.03.26 , 09:56 Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του
12.03.26 , 09:41 Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!
12.03.26 , 09:40 Volvo: Το λογισμικό της έρχεται από το μέλλον
12.03.26 , 09:31 ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά
12.03.26 , 09:24 Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;
Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
To βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη από τον γυναικολόγο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη πραγματοποίησε ετήσιο έλεγχο και ανάρτησε φωτογραφίες από τον υπέρηχο στα social media.
  • Ενημέρωσε τις γυναίκες για τη σημασία της πρόληψης και του τεστ Παπ.
  • Οι διαδικτυακοί φίλοι της ερμήνευσαν τον υπέρηχο ως ένδειξη εγκυμοσύνης και της έστειλαν ευχές.
  • Η Ιωάννα διέψευσε τις φήμες, εξηγώντας ότι το σημείο που είδαν είναι το σπιράλ που έχει τοποθετήσει.
  • Δεν υπάρχει εγκυμοσύνη, σύμφωνα με την ίδια.

Η Ιωάννα Τούνη έκανε τον  καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο τεστ Παπ και θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης σε όλες τις γυναίκες, ανήρτησε μερικές φωτογραφίες από τον υπέρηχο στα Instastories της.

Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»

«Συμπεθέρες μου σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για τεστ Παπ και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο», έγραψε η Θεσσαλονικιά influencer - επιχειρηματίας ανεβάζοντας σχετικό βίντεο.

Ιωάννα Τούνη: Το υπερηχογράφημα και οι ευχές για εγκυμοσύνη!

Ένα πλάνο από τον υπέρηχο ήταν αρκετό ωστόσο για να «πάρουν φωτιά» τα social media. Οι «συμπεθέρες» της, οι διαδικτυακοί της φίλοι δηλαδή, έσπευσαν να ερμηνεύσουν ένα συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη ως ένδειξη εγκυμοσύνης, και φυσικά, δε σταμάτησαν να της στέλνουν μηνύματα που τη ρωτούσαν αν είναι έγκυος και ευχές για το... δεύτερο παιδί της!

Η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε αμέσως όμως πως δεν υπάρχει καμία εγκυμοσύνη.

«Καλέ, χίλια μηνύματα σε ένα λεπτό! Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται είναι το σπιράλ που έβαλα τους τελευταίους μήνες» είπε χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Τούνη: Το υπερηχογράφημα και οι ευχές για εγκυμοσύνη!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top