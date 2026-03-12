Ιωάννα Τούνη: Το υπερηχογράφημα και οι ευχές για εγκυμοσύνη!

Η Ιωάννα Τούνη έκανε τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο τεστ Παπ και θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης σε όλες τις γυναίκες, ανήρτησε μερικές φωτογραφίες από τον υπέρηχο στα Instastories της.

«Συμπεθέρες μου σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για τεστ Παπ και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο», έγραψε η Θεσσαλονικιά influencer - επιχειρηματίας ανεβάζοντας σχετικό βίντεο.

Ένα πλάνο από τον υπέρηχο ήταν αρκετό ωστόσο για να «πάρουν φωτιά» τα social media. Οι «συμπεθέρες» της, οι διαδικτυακοί της φίλοι δηλαδή, έσπευσαν να ερμηνεύσουν ένα συγκεκριμένο σημείο στην οθόνη ως ένδειξη εγκυμοσύνης, και φυσικά, δε σταμάτησαν να της στέλνουν μηνύματα που τη ρωτούσαν αν είναι έγκυος και ευχές για το... δεύτερο παιδί της!

Η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε αμέσως όμως πως δεν υπάρχει καμία εγκυμοσύνη.

«Καλέ, χίλια μηνύματα σε ένα λεπτό! Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται είναι το σπιράλ που έβαλα τους τελευταίους μήνες» είπε χαρακτηριστικά.