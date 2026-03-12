Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί έπαθε ανακοπή σε κολυμβητήριο

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη το απόγευμα σε κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, όταν 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο. Στο σημείο μετέβησαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ, που εφάρμοσαν άμεσα πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.
Το παιδί επανήλθε και αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία Eurokinissi (Σωτήρης Τρυψάνης)
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού ΕΚΑΒ.