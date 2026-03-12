Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»

Τα πρώτα γενέθλια του μονάκριβου γιου της, καρπός του έρωτά της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη, γιόρτασε την Τετάρτη 11 Μαρτίου η Ανθή Βούλγαρη.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της μια τρυφερή εικόνα του παιδιού της από το μαιευτήριο αλλά και μερικά γλυκά λόγια για την -μέχρι τώρα- κοινή τους πορεία.

Η Ανθή Βούλγαρη είναι ερωτευμένη με τον γιο της, τον μικρό Μάριο /Φωτογραφία Instagram

H παρουσιάστρια του Mega δημοσίευσε μια φωτογραφία που φαίνεται το χέρι τους γιου της, στο οποίο έχει φορεθεί ένα καρτελάκι με τα στοιχεία του, με την ίδια να σημειώνει: «11/03/2025 σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο ήρθες και ομόρφυνες τη ζωή μας! Πως περνάει καιρός. Ακόμη θυμάμαι το πρώτο σου κλάμα. Την πρώτη στιγμή που σε αντίκρισα και σε είχα επιτέλους στην αγκαλιά μου. Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά και κατάλαβα τι σημαίνει ένα τόσο δα μικρό πλασματάκι να γίνεται ο κόσμος σου όλος!».

«Από τότε κάθε ώρα που περνάει σε αγαπάω ακόμη πιο πολύ! Σε ευχαριστώ ψυχή μου και ευχαριστώ κάθε μέρα και την Παναγία. Να τα χιλιάσεις αστέρι μου! Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, υγιής, χαρούμενος και καλότυχος. Όλες οι ευχές μου να σε ακολουθούν πάντα φως μου. Σε λατρεύω!». συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη

Την περασμένη Τετάρτη, η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε δημόσια την επιθυμία της να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega στις 11 Μαρτίου 2026, η παρουσιάστρια ανέφερε στον συνεργάτη της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο: «Εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω, θέλω να κάνω και δεύτερο παιδί. Κανόνισε να είσαι εδώ, όρθιος με αντοχές», προετοιμάζοντάς τον χιουμοριστικά για μια ενδεχόμενη νέα απουσία της λόγω εγκυμοσύνης στο μέλλον.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της είχε δηλώσει πως στο μυαλό της υπάρχουν πλέον σκέψεις όχι μόνο για δεύτερο, αλλά ακόμα και για τρίτο παιδάκι, χαρακτηρίζοντας τη μητρότητα ως μια «δημιουργική κούραση» που αξίζει κάθε στιγμή!