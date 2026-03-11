Ανθή Βούλγαρη: «Θέλω να κάνω και δεύτερο παιδί, κανόνισε να 'σαι εδώ!»

Με έντονη χιουμοριστική διάθεση ξεκίνησαν το Κοινωνία Ώρα Mega, η Ανθή Βούλγαρη κι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Έχοντας διάφορες λιχουδιές στο τραπέζι της εκπομπής, η παρουσιάστρια δεν κρατήθηκε και «πείραξε» τον συνάδελφό για αυτά που τρώει. «Όχι, θα το πω, θα το πω. Μας λέει όλη μέρα εδώ, «ο κύριος Χασαπόπουλος δεν τρώει τίποτα, πεινάει, πονάει το στομάχι του», δεν το πιστεύω. Τρώς χαζομάρες», του είπε. «Όχι, δεν τρώω... ναι, αυτό ξαναπές το. Είναι αλήθεια αυτό», αποκρίθηκε εκείνος γελώντας.

Η Ανθή το συνέχισε λέγοντας ότι στη σύσκεψη έφαγε ένα ολόκληρο κουβά ποπκορν. «Παιδιά δεν είναι σωστό πράγμα αυτό που κάνετε. Δεν είναι σωστό πράγμα αυτό που κάνετε. Ρε συ, τρία... τρία τσίμπησα, τρία. Κι όλο το βράδυ δεν, δεν, δεν υπήρχε τίποτα μετά», είπε ο δημοσιογράφος.

«Εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω. Θέλω να κάνω και δεύτερο παιδί. Κανόνισε να είσαι εδώ όρθιος, με αντοχές!», ξεκαθάρισε η Ανθή Βούλγαρη. «Γιατί, δεν είμαι όρθιος με αντοχές; Πιο πολλές από σένα έχω. Πιο πολλές από εσένα αντοχές. Αλλά όχι να μετράς... παιδιά, είναι σωστό πράγμα, είναι σωστό πράγμα να μετράει τις μπουκιές του ανθρώπου;», αντέδρασε εκείνος!

Στη συνέχεια, η πλάκα συνεχίστηκε και με άλλους συνεργάτες της εκπομπής.

Ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη από τη γέννηση του γιου της

Θυμίζουμε ότι η Ανθή Βούλγαρη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι την Τρίτη 11 Μαρτίου 2025. Το ευχάριστο γεγονός ανακοινώθηκε την επόμενη ημέρα στον «αέρα» της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega από τον συνεργάτη της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «χθες γεννήσαμε έναν υπέροχο μπέμπη, 3 κιλά».

Η δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει ότι περιμένει το πρώτο της παιδί τον Νοέμβριο του 2024, όταν βρισκόταν ήδη στον έκτο μήνα.

Επέστρεψε στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις αρκετά σύντομα, στις 16 Ιουνίου 2025, δηλώνοντας πιο δυνατή και γεμάτη ενέργεια από τη νέα της καθημερινότητα.

Η γνωστή δημοσιογράφος είναι παντρεμένη με τον μουσικό Κώστα Κωνσταντινίδη από το 2020.