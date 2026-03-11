Κλέλια Ανδριολάτου: Είναι το απόλυτο California girl - Τι κάνει στο L.A.;

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στα στούντιο της Paramount για την πρώτη της συμμετοχή σε ξένη κινηματογραφική παραγωγή.

Τις τελευταίες ημέρες η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός αποκάλυψε το ταξίδι της στο Λος Άντζελες, μαζί με τη Βάσια Κωσταρά, μέσα από τις κοινές φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε: «Βλέποντας το όνομά μου γραμμένο σε αυτό το χαρτί, σε αυτό το μέρος, για πρώτη φορά, ένιωσα βαθιά συγκινημένη και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι που είμαι εδώ σήμερα και πόσο συγκινητικό είναι για μένα που τα κατάφερα».

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Μιλώντας πρόσφατα στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα: «Θα με δείτε σε νέο σίριαλ από τη νέα σεζόν. Όταν ανακοινωθεί επίσημα, θα σας το πω. Το Maestro με έχει βοηθήσει στο να εξελιχθεί η δουλειά μου γενικότερα, αλλά Δόξα τω Θεώ, δουλειά υπάρχει, όλα πηγαίνουν καλά και συνεχίζουμε. Η νέα σεζόν θα είναι πολύ δυνατή και μυστηριώδης».

Δεύτερη ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου από το L.A.